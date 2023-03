A Csillagom Női Bortúra szervezője örömmel számolt be arról, hogy idén májusban már a harmadik bortúrát szervezi meg a hölgyek részére. Véleménye szerint nagyon sok hölgy szeretne részt venni egy-egy programon, de párjával leginkább csak sofőrszerepet kap. A bortúrákon rendszerint csak a férfiak élvezhetik a finom nedűket, és a nők egy kicsit háttérbe szorul, de nekik is lenne igényük arra, hogy megismerjék a borokat, megkóstolják őket, és női programokon is szívesen részt vennének többen, kötöttségek nélkül.

– Ebből az apropóból jött a Csillagom ötlete, hogy kicsit elengedjük magunkat, ismerkedjünk, beszélgessünk. Nagyon hiányzik a mai világban a kommunikáció, márpedig egy nőnek nagyon nagy szüksége van rá. Nagyon jó pszichiáterei és pszichológusai tudunk lenni egymásnak, lehet csak bólogatunk, nem is történik semmi, csak meghallgatjuk egymást, mégis jó együtt lenni és rengeteg feszültség lejön rólunk – mondta Megyei Julianna.

Ez egy új életstílus – vélekednek a hölgyek az új rendezvényről. A visszajelzések alapján a közel háromszáz hölgy remekül érezte magát már első alkalommal is.

– Amikor a férfiak azt kérdezik, hogy ennyi nő mit csinál a pincesoron, elsőre tényleg meglepő. De nagyon jó együtt. Igaz, első alkalommal kicsit életveszélyesnek tűnt ilyesmit rendezni

– mondta nevetve Julianna. Hozzátette, hogy örömmel tapasztalta, hogy ilyenkor nem számít az életkor.

– Viccelődünk, beszélgetünk, adott esetben sírdogálunk is együtt. Jó csak úgy lenni, lélegezni, élményeket gyűjteni. Kicsit olyan, mint amikor gyerekként táborba mentünk. Egyszerűen csak ismerkedünk, elvagyunk, játszunk, bohóckodunk, és jó látni a hölgyeken, hogy elfelejtik a „játszott” vagy berögződött dolgokat. Ott vagyunk, és egy pillanatra megállunk – mondta a szervező.

A rendezvényre Nemesnádudvarról és környékéről, Bajáról, de messzebbről is érkeztek női vendégek. Megyeri Julianna hangsúlyozta, hogy többek között az a célja, hogy megismerkedjenek a környékbeli nők egymással. Sopronból érkezett a legtávolabbi hölgy, Budapestről és Szegedről is jött egy-egy csapat. A korosztályt tekintve a harmincon és az ötvenen felüliek jöttek legnagyobb számban, de voltak hetvenen felüli túrázók is. A női bortúra nemcsak a kikapcsolódásról, szórakozásról szól, hanem akinek igénye van arra, hogy megismerje a borkultúra alapjait, az azt is elsajátíthatja.

A szervező a Csillagom közösséget szeretné elhívni egy bazárra április 15-én Nemesnádudvarra, az Etsberger Kft. parkolójába. Az eseményen jótékonysági véradást is szerveznek, valamint egészségügyi szűréseken is részt vehetnek az érdeklődők. A Csillagom Bazár rendezvényre mindenkit szeretettel várnak, azt is, aki árulni szeretne, és azt is, aki csak vásárolni.