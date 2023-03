A TV2 Zsákbamacska vetélkedőjében kedden egy kecskeméti házaspárt, Andrist és Szabinát is láthatta a közönség. Már a maskarájuk is sugallta: Szabina mellplasztikájára gyűjtenének pénzt. A jó kedélyű házaspár tagjai egy-egy mellnek öltöztek, piros melltartóval, s amint egymásba karoltak, telt keblek tárultak a nézők elé, melyek közé Pápai Joci be is bújt viccesen. Műsorvezető társa, Majka pedig – amint meghallotta, mi célból is érkeztek Andrisék, – saját zsebből felajánlott 100 ezer forintot, cserébe képeket kér az eredményről.

A kecskeméti házaspár, Andris és Szabina

Forrás: TV2

Andris és Szabina két gyermek, egy hatéves kisfiú és egy egyéves kislány szülei. Elmondták: mivel már nem terveznek több babával, így felvetődött bennük, hogy Szabina „helyreállíttatná” melleit. Ehhez gyűjtenek pénzt a műsorban.

A mosolygós pár nagyon jól játszott a Hűséget, nem vakságot játékban, jól vették az akadályokat, mertek kockáztatni is, különösen Szabina. 600 ezer forintot sikerült összehozniuk, plusz Majka 100 ezrét, a végén ezt tették fel a fődíjjátékban.

A szerencse kedvezett nekik, hiszen 600 ezer forint készpénz helyett egymillió forint értékben kaptak tárgynyereményeket, köztük értékes fúrógépet, kerékpárt, sörcsapot, nagy teljesítményű hangfalat, kerti sütőt.

A játék után megkerestük a házaspárt, Boros Andrást és feleségét. Andris elmondta, Szabina ötlete volt, hogy jelentkezzenek a Zsákbamacskába. Szeretik a vidámságot, pozitív szemléletűek, így gondolták, belevágnak. A TV2 a jelentkezés után felvette velük a kapcsolatot. Eredetileg Szabina egyedül játszott volna, de végül úgy alakult, hogy házaspárként indultak. Andris hozzátette: nagyszerűen érezték magukat, minden profin meg volt szervezve, hatalmas élménnyel és sok értékes nyereménnyel gazdagodtak. Ebből most nem jut a mellplasztikára, de nem tettek le róla.

Mint elmondták, a maskarájukat Szabina találta ki, majd egy varrónő készítette el. Játszani mentek, nem is annyira a nyereményért, de végül mindkettő összejött!

A színpadon az első percekben még izgultak, de aztán minden ment magától, könnyedén. Az adás után sok pozitív visszajelzést kaptak, bár megjegyezte Andris, őket sosem érdekelte mások véleménye. Számukra csak az volt a fontos, hogy ők jól érezzék magukat.