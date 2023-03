Zakar Zoltán, Apostag polgármestere elmondta, az újjászületett épület több évtizedig szolgálta a település közétkeztetését, de eközben nagyon leromlott az állapota. Ezért is ragadták meg a kínálkozó pályázati lehetőséget a felújítására. Az eredetei tervük egy főzőkonyha volt, ahonnan az önkormányzat meg tudja oldani a gyermekek és az idősek étkeztetését.

A felújítási munkák során az épület kívül-belül megújult. A projekt keretében a főzőkonyha működéséhez szükséges eszközöket is beszereztek.

– A felújított épület az Ákos kertben található, közvetlen közelében vannak gyermekintézményeink, az iskola, az óvoda és szomszédságában tervezzük a leendő bölcsődénket. Éppen ennek a közelsége miatt néhány plusz munkát is el kellett végeznünk a konyha épületén. A tűztávolság okán a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő módosítások, tűzgátló ajtók, ablakok, tűzgátló szigetelés is elkészültek az érintett homlokzaton. A beruházás során felszerelt napelemek és a közben beszerzett klímák, az épület szigetelésével együtt hozzájárulnak az alacsony rezsiköltséghez. Gázzal, jelenleg a használati meleg vizet állítjuk elő – ismertette a beruházás jelentőségét Zakar Zoltán.

− Sajnos nem sikerült az eredeti tervünk, hogy vállalkozót találjunk a főzőkonyhára, így most tálaló konyhaként működik az épület. Jelenleg közel kétszáz gyermek étkezik itt, az ételt Dunavecséről hozzák, és két önkormányzati dolgozónk tálalja ki az általános iskolás gyerekeknek, akik a konyhához tartozó, szintén felújított ebédlőben tudják azt elfogyasztani. Az ovisoknak is innen szállítják el az ételt. Azt szeretnénk, hogy a beruházás során beszerzett konyhai eszközök is mihamarabb használatba kerüljenek, ezért továbbra sem mondunk le arról, hogy helyben működő főzőkonyhánk legyen és az apostagi gyermekeknek, időseknek, lehetőség szerint akár a szomszédos Dunaegyházával összefogva, helyben készüljenek az ételek − fogalmazott a polgármester.