Az óvoda 556 millió forintból újul meg. Egyrészt országos, valamennyi egyházi óvodára kiterjesztett pályázati támogatás jóvoltából, melyhez további önerős támogatást nyújtott a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye. Az óvodát szinte az alapokig visszanyúlóan felújítják. A munkálatokat a lajosmizsei Gomép Kft. végzi. Katkics Tamás építészmérnök tervei alapján egy nagyon modern, a kor követelményeinek megfelelő külsőt, belsőt kap a létesítmény.

A munkálatok 2022 őszén kezdődtek el, miközben az óvodában zajlik a nevelői munka.

Az óvoda nyolc csoportjából hármat a város Kandó Kálmán utcai óvoda épületébe költöztethettek át. A Bocskai utcai intézményben maradt gyerekek pedig szemmel láthatóan örülnek, hogy nap mint nap láthatják a markolókat, az építő szakembereket dolgozni. Minden nap izgalmas számukra, igazi pályaorientáció.

Az igazgatónő részletesen kitért a felújítási tételekre. Kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelték az épületet, folyamatban van tetőcsere. Belső munkálatok is zajlanak, jelenleg a gépészei résznél tartanak. Amint elkészülnek, egy egészen más külső fogadja majd az odaérkezőket. Falakat bontottak ki, a csoportszobák megújulnak, akárcsak a mosdók, öltöző helyiségek, folyosók, ugyanazon design mentén.

Katkics Tamás építész álma alapján a méhsejt forma köszön vissza, mind az egyedi világítótestekben, mind az egyedi készítésű gyermekbútorokban. Ezen felül a színek játéka is szembetűnő lesz, az egyes csoportszobák falszíne, bútorai, a csoportszobához tartozó vizesblokkok, mosdóhelyiségek csempéi azonos színűek lesznek. Négy színnel tervezett az építész, melyek az épület homlokzatán is megjelennek. A gyerekbarát, hangulatos épületbe minden kisgyerek örömmel jön és marad is szívesen a jövőben.

Az óvoda az előbb említetteken túl egy új tornateremmel bővül. Eddig az egyik csoportszoba funkcionált tornaszobaként, régi vágyálom volt egy önálló tornaterem. Az épület egyik szárnyát alakítják át a felújítás során, ahol helyet kap a tornaterem, hozzátartozó szertárral. Emellett az épületrészben kialakítanak egy új nevelői szobát, az óvodavezető irodáját, egy új fejlesztő szobát, és újdonságként a szülők számára külön fogadó szobát egy nagy körablakkal. Nemcsak az épület hanem a környezete is megújul, többek között új világítótestekkel és egy modern kerttel.

Az óvoda szeptember 15-én ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.

Dr. Szabó Ildikó bízik benne, hogy már megújult külsővel ünnepelhetik a kerek évfordulót.

A Petőfi Sándor Általános Iskola pedig jövő héten ünnepli 50 éves évfordulóját annak, hogy felvette Petőfi Sándor nevét. Az ünnepségre várják Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, valamint dr. Bábel Balázs érseket, aki megáldja majd az iskolát, az iskola zászlót, valamint a két éve elhunyt Pálfy Gusztáv Munkácsy-díjas művész által alkotott Petőfi Sándor mellszobrot.

Az igazgatónő végül szólt a napokban megrendezett országos Zrínyi Ilona Matematika versenyről, melynek megyei eredményhirdetését az iskolában tartották meg. A rangos megmérettetésen nemcsak diákjaik remekeltek, de a legeredményesebb megyei általános iskolának járó díjat is kiérdemelték.