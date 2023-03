Az eseményre kilátogatott Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere is. Köszöntőjében kiemelte, hogy Kecskeméten nagy hagyománya van a hazaszeretet megnyilvánulásainak, amivel az utódgeneráció figyelmét is felhívják nemzeti emlékezetünk ápolásának fontosságára. Hangsúlyozta: a kor eszközeivel ma is meg kell vívnunk mindennapi csatáinkat azért, hogy a maroknyi magyarság továbbra is a keresztény Európa lüktető szíve maradjon. Hiába próbálták a magyarságot mindenféle nemzetbe beolvasztani, ideológia zászlaja alá terelni a történelem során, ez nem járt sikerrel, és még mindig erős a magyar nemzet, és büszkén kell hirdetni a függetlenségünket – fogalmazott a polgármester, majd megköszönte a kadétnövendékek honvédelem ügye melletti elkötelezettségét.