A munkálatok során az Árpád utcában a teljes ivóvízhálózatot újra cserélik, valamint a bekötővezetékek cseréje is megtörténik. Ezzel egyidejűleg a keresztező utcák csomópontjainak hálózati rendszerét is átépítik, korszerűsítik.

Mátyus Zoltán a Kiskunvíz Kft. ügyvezetője egy helyszíni bejárás során elmondta, hogy egy külső vállalkozó is részt vesz a beruházás megvalósításában. Emlékeztetett, hogy a városban jelenleg is több olyan csőtörés helyreállításán dolgoznak a vízszolgáltató szakemberei, amelyek az ivóvíz hálózat elöregedése miatt következtek be.

Tóth Péter a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály vezetője elmondta, pályázati forrás felhasználásával valósul meg a beruházás. Az elkövetkezendő időszakban szakaszosan közúti forgalomkorlátozásra kell számítani, ahogy haladnak a munkálatokkal, utca szakaszokat zárnak le a forgalom elől, valamint időszakos vízhiányra is számítani kell, amelyről előre tájékoztatják az érintett ingatlantulajdonosokat.

Az esetleges vízhiánnyal érintett utcák: Szent István, Kard, Árpád, Arany János és Hajnal utca, valamint a Szentháromság tér. Az Árpád utcán a Dr. Nagy Mór utcától a Kard utcáig a forgalomkorlátozásra kell számítani. Arra is figyelmeztetnek, hogy mostantól a felújítási munkálatok végéig senki ne parkoljon az Árpád utcán.