Korunk egyik legnagyobb problémája Európában és Magyarországon is, hogy a népesség drasztikusan fogy. 2010-hez viszonyítva Európa lakossága 180 millió fővel kevesebb, mint kellene, tehát látható, hogy a lakosság öregedése komoly kérdéseket vet fel. A társadalom szempontjából tehát alapvetően fontos a családmodell megtartása és biztonsága, illetve az, hogy megfelelő számú gyermek szülessen hazánkban. A tudomány multidiszciplináris módon a saját szakterületeivel segíteni tud, illetve támaszt tud nyújtani ebben a folyamatban. Ezért alakult meg pénteken Kecskeméten a Szülessen Több Gyermek Multidiszciplináris Tudományos Társaság, hogy segítsen, támaszt nyújtson.

Dr. Mák Kornél hangsúlyozta: ha a magyarság meg akar maradni, szükség van a gyermekre, szükség van a családra! Az elnök elmondta, hogy hazánkban, a Kárpát-medencében és nemzetközi szinten is tervezik végezni munkájukat, vagyis a tudományos alapokat gyakorlattá téve különféle szekciókban dolgozva szeretnének többek között konferenciákat, ismeretterjesztő programokat tartani, illetve kiadványokat megjelentetni.

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott hangsúlyozta:

ha figyelembe vesszük azokat a globális folyamatokat, amiknek ma részesei vagyunk, akkor azt vesszük észre, hogy túlnépesedés előtt állunk. A világban a prognózisok szerint 2050-re már elérjük azt, hogy a 10 milliárdot fogjuk súrolni

– magyarázta. Mint mondta, fontos ebben a folyamatban elhelyezni saját magunkat. Fontos azt is tudnunk, hogy mindeközben Európában és Magyarországon is a népesség drasztikusan fogy.

A miniszterelnöki megbízott arról tájékoztatott, hogy 2021-ben 62 582 fővel csökkent a lakosság száma hazánkban.

Hangsúlyozta: ahhoz, hogy nemzetünk fennmaradjon, össze kell fogni és valamennyi tudományterületet el kell érni. Dr. Szili Katalin arról is beszélt, hogy a mai kormányzati intézkedések is ösztönzik a fiatalokat a gyermekvállalásra. Példaként említette a Köldökzsinór Programot, amivel kiterjesztették a családtámogatási intézkedéseket a határon túlra is. Mint mondta, az elmúlt esztendőben 18 ezren fordultak családtámogatási kéréssel a kormányhoz. A miniszterelnöki megbízott azt is elmondta, hogy az utóbbi időben közel 1000 bölcsődét és óvodát építettek vagy újítottak fel, véleménye szerint ezek az intézkedések is ösztönzőleg hatnak a fiatalokra.

Prof. dr. Bártfai György hangsúlyozta, hogy valóban nagyon nehéz feladat előtt állunk, amikor el akarjuk érni, hogy ne csökkenjen tovább a népesedés hazánkban. De vannak bíztató jelek, hogy elérjük azt a hőn óhajtott 2,1-es termékenységi arányt – tette hozzá. Elmondta: a gyermekvállalás nemcsak biológiai probléma, a társadalom minden rétegének az összefogása szükséges hozzá. Mint mondta, a gyermeknek meg kell születnie, utána a gyermeket fel kell nevelni, ezután pedig a fiatal munkavállalóknak megfelelő környezetet, munkahelyet kell biztosítani.