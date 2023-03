Hári Ernő ügyvezető-igazgató az elején elmondta: Kecskeméten az autóbusz-közlekedés bérletárai utoljára 2013-ban emelkedtek. Az elmúlt 10 évben a város vezetése úgy döntött, hogy a helyi autóbusz-közlekedés menetjegy- és bérletárait nem emeli meg, hogy a személyautóval szemben egy reális és megfizethető alternatívát nyújtson. A közgyűlés tavaly decemberben döntött arról, hogy helyi közösségi közlekedés áraihoz hozzányúl. Ez igazából nem is árnövelés, hanem a díjszabási rendszer átalakítása volt. Az árváltozások, az új árak részletesen megtalálhatók a www.keko.hu oldalon. Hári Ernő megjegyezte, díjtételek leegyszerűsödtek. A legfontosabb változás, hogy megszüntették a kombinált bérleteket.

2020 év végén a MÁV START-tal közösen elindult az integrált személyszállítási szolgáltatás, az utasközönség Kecskemét és Hetényegyháza, illetve Kecskemét és Kisfái között közlekedő személyvonatokra érvényesíthette a kombinált bérleteket.

A vonatokat egyre többen veszik igénybe, s hogy ez a szám tovább emelkedhessen, megszüntetették a kombinált bérletet, a jövőben csak egyfajta bérlet lesz, mely mind a számozott helyi járatokra, mind az említett vonatokra, és a helyi díjszabási szolgáltatásba bevont már megszokott útvonalon közlekedő Volán járatokra egyaránt érvényes. Így, aki korábban csak busszal közlekedett, és a vonattól csak egy plusz jegy vagy plusz bérletre váltás tartotta távol, a jövőben kedvet kaphat hozzá, hogy kipróbálja. A vonatra felszálláskor már nem kell érvényesíteni a kódot sem, a kalauz a bérlet alapján megteszi majd felszállás után.

Újdonságok

Újdonság a buszos társaságnál, hogy idén január közepétől már mobiltelefonon keresztül is meg lehet vásárolni a bérleteket és jegyeket. Szintén újdonság március elsejétől: a 10 darabos gyűjtőjegyet már nem kell maguknál tartaniuk az utasoknak, elég csak azt, melyet éppen felhasználnak.

Hári Ernő az árak kapcsán felhívta a figyelmet a Kecskemét Kártyára, melynek megléte esetén gyakorlatilag a havi bérlet ára nem változott.

Újdonság a napijegy is. Ennek kapcsán az ügyvezető kifejtette: azt tapasztalják, hogy naponta rengetegen vesznek a buszon menetjegyet az autóvezetőnél, mely egyrészt jó, másrészt az ügyintézéssel hosszabbá válhat a menetidő. Ennek kiküszöbölésére vezették be a napi jegyet, melyet bárki bármikor használhat, akár véletlenszerűen is, ha csak aznap dönti el, hogy a közösségi közlekedéssel utazik. Ez egy sokkal olcsóbb alternatíva, hiszen egy ember általában napi háromszor-négyszer utazik, ha a sofőrnél vásárolna menetjegyet, akkor 1500-2000 forintjába kerülne, ezzel szemben a napijegy csak 1000 forint. S ami nagyon fontos, ez is elérhető a telefonos applikációban.

Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. ügyvezetője

Forrás: Beküldött fotó

Kedvezmények

Az ügyvezető a diákbérletek újdonságairól is szólt. A tanulóknak havi bérlete 1000 forint. Nyáron számukra lesz kedvezményes vakáció bérlet is 60, illetve 90 napos változatban, melynek célja, hogy még több fiatal kedvet kapjon a közösségi közlekedéshez, a fenntartható fejlődés jegyében. Továbbra is elérhető a kisgyermekesek bérlete, ez egy régebben bevezetett bérlettípus, 50 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg, 3300 forintért.

Hári Ernő büszkén mondta el, hogy nagyon népszerű a jegy- és bérletvásárlás a mobilalkalmazásukban. Az értékesítési adataik szerint, már a havi eladások 40-50 százalékát adják, mely mutatja az utasközönség nyitottságát az új dolgokra. Ez az arány bőven az országos átlag fölött van. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez az arány maximum 65-70 százalékig emelkedik fel, de az ügyvezető bízik benne, hogy Kecskemét lesz az első, ahol ezt is túllépik.

A menetrend is változik

Nemcsak a díjtételek változtak március 1-jétől, hanem néhány ponton a menetrend is. Ezeket egyrészt a buszsofőrök tapasztalata, másrészt az utasközönség kérése indokolta. Van, ahol a menetidő lett rövidebb, ezért kellett változtatni a menetrenden, illetve utasok – elsősorban hétvégi csatlakozások miatt – szorgalmazták a menetrend módosítását.

Hári Ernő végül elmondta: bízik benne, hogy a jövőben még többen választják a közösségi közlekedést. Kecskemét belvárosában már így is telítettek a parkolók. Így akinek tényleg van rá lehetősége és módja, az életvitele megengedi, gondolja végig, hogy tényleg szükséges-e a hét napból hét napon autóba ülnie. Helyette választhatná a buszt vagy vonatot is.

A cég keko.hu oldala mellett a Facebook- és Instagram-oldalán is folyamatosan közzé teszik az új információkat, és ösztönzést adnak arra, miért is érdemes a közösségi közlekedést választani környezetünk védelme, a levegőtisztaság miatt.