Pászti András, hunyadivárosi képviselő elmondta, hogy az elmúlt héten a civil lakosság részvételével zajlott egyeztetésen, melyen közel 50 fő vett részt, rengeteg ötlet született a Hunyadivárosi Közösségi Ház jövőbeni programjait illetően. Ezek megvalósítását örömmel segíti.

Azok a csoportok, amelyek már a felújítás előtt is működtek – mint például a 200 fős Nyugdíjas Klub – továbbra is helyet kapnak itt csakúgy, mint az új klubok, vagy szerveződő társaságok.

Szilágyi Róbert Sándor a fenntartó, vagyis az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület elnöke kifejtette, hogy a közeljövőben festő szakkört, beszélgetőkört indítanak az épületben és még zeneoktatásra is lesz lehetőség a házban. Hozzátette, hogy nyári gyerektáborok szervezését is tervezik a helyszínen. Továbbra is működni fog a Bóbita Kalandműhely, a Nótakör, és a Tánckör is – tette hozzá az elnök. Három felekezet is jelezte, hogy szívesen tartaná meg programjait az épületben a városrészben lakó hívek számára. A Közösségi Házban működni fog a református olvasókör, és a katolikusok Rózsafüzér-köre is – hangsúlyozta.

A március végére tervezett megnyitóig már csak az épület bebútorozását kell megoldaniuk.