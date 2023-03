– Most jött az ötlet, hogy ismertessük meg őket az edzőteremmel. Nagyon boldogok és kíváncsiak voltak. Ahogy megérkeztek, örömmel vették szemügyre a sporteszközöket. Természetesen az ő szintjüknek megfelelő gyakorlatokat végezhettek – mondta lapunknak a főszervező.

Úgy gondolják, ha már ilyen kicsi korban megismerkednek a mozgással, az edzéssel a gyerkőcök, akkor 14-15 éves korban már természetessé válik számukra, hogy az izmaikat erősíteni kell.

– Ha ezt az ember jól csinálja, akkor egy életre szóló pozitív dolog lesz számára a sport, a testedzés. Erre kel ránevelnünk a gyermekeket, hogy természetesnek vegyék és keressék a lehetőséget az ezer fajta mozgásra – hangsúlyozta Ralbovszki Valéria. Mint mondta, aki időben elkezdi a mozgást, az később már sokkal könnyeben figyel a mindennapi testedzésre.

Hozzátette, hogy az edzőteremben rehabilitációval is foglalkoznak, összesen kilenc edző dolgozik rajta kívül. Mindenkinek megvan a szakterülete. A legszebbnek azt a munkát tartja, amikor valakit újra megtanít járni egy baleset vagy betegség után. Hatalmas sikerélményt jelent, amikor valaki újra száz százalékosan élheti az életét. Az edzőteremben nemcsak a testtel, hanem a lélekkel is foglalkoznak, természetesen táplálkozási tanácsokat is kapnak az érdeklődők. A közösség összetartó, olyanok mint egy nagy család. A tavasz, a jó idő beköszöntével egyre többen érkeznek olyanok, akik szeretnének változtatni eddigi életmódjukon, bár télen is sokan kitartottak – tudtuk meg az edzőtől. A Silver Fit vezetője hangsúlyozta azt is, hogy egyre több az idősebb ember, aki rendszeresen edz, sőt generációk is együtt mennek sportolni.

– Jön az anyuka, hozza a fiát és a lányát, vagy jön a nagymama a lányával és az unokájával. Három generáció is hozzám jár, és ez nagyon jó dolog, mert van egy közös élményük – sorolta Ralbovszki Valéria.