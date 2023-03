Lezsák Sándor tájékoztatása szerint a nemzetközi műfordító pályázatot az azeri Ramil Ehmed és Baris Cavid Mövsümlü, a kazah Dauren Berikqazhyuly, a kirgiz Toluk Bek Baizak, a török Dursun Ayan, a türkmén Akmyrat Rejebow és az üzbég Rustam Musurmon nyerte – adta hírül a Magyar Távirati Iroda.

A díjátadó március 15-én Kiskunfélegyházán, a nemzeti ünnep alkalmából tartandó megemlékezésen lesz, ahol a Szabadság, szerelem! című vers is elhangzik majd a nyertesek saját műfordításában, azeri, kazah, kirgiz, török, türkmén és üzbég nyelven.

A sikeresen pályázók nyolcnapos magyarországi tartózkodásuk során országjáráson voltak, és részt vesznek Lakiteleken is a nemzeti ünnep alkalmából tartott megemlékezésen, valamint Jászszentlászlón és Móricgáton a Petőfi Sándort ábrázoló szobrok avató ünnepségén is, ahol szintén elhangzanak majd a díjnyertes műfordítások is.

– A nyertes műfordítók magyarországi tartózkodásuk alatt a Hungarikum Ligetben szállnak meg, ahol Buda Ferenc Kossuth-díjas költővel is találkozhatnak – tette hozzá Lezsák Sándor.

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és az ankarai központú Türksoy (Nemzetközi Türk Kulturális Szervezet) együttműködésében kiírt pályázatra Azerbajdzsánból, Kirgizisztánból, Törökországból, Üzbegisztánból, Türkméniából és Kazahsztánból várták a jelentkezőket Petőfi-versek fordításaival. A felhívásra száz költő tollából mintegy ötszáz műfordítás érkezett.

A pályázat, amelynek összdíjazása 20 ezer dollár volt, a Miniszterelnökség, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Kiskunfélegyháza önkormányzata, a Magyar Írószövetség, a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Tolsztoj Társaság támogatásával valósult meg.