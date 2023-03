A Magyar Közút ezért fokozott óvatosságot kér minden sofőrtől és azt, hogy utazásuk előtt mindenképpen tájékozódjanak IDE kattintva. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. március 16-án zárta le a 2022–23-as téli szezont, de már akkor gondoskodtak a szakemberek arról, hogy a hónap végéig mind a 80 közutas mérnökségen legalább egy téli hóeltakarításra és síkosságmentesítésre bevethető gép legyen szolgálatra készen, ha a tavaszi időjárás elromlana. Most a már jelenleg is készenlétben lévő munkagépek mellé további eszközöket állít vissza a téli üzemre a közútkezelő, hogy a lehűlés okozta időjárási jelenségeket mérsékelni tudják.

A Dunántúlon hétfő délután is viharos szél nehezítette, nehezíti a közlekedést, melynek nyomán fákat is kicsavart a 70–100 kilométer per órás szél. Az előrejelzések alapján a viharos szél fokozatosan terjeszkedik át az ország keleti részébe is és bár az esti, éjszakai órákban ideiglenesen kissé csillapodhat a légmozgás, de így is érdemes lesz résen lennie a közlekedőknek. A viharos széllökések várhatóan kedden is megmaradhatnak, elsősorban a Dunántúlon és Pest, Bács-Kiskun vármegyékben, ahol továbbra is 70–80 kilométer per órás lökések várhatók.

Az autósoknak érdemes még utazásuk előtt tájékozódniuk a következő napokban is az aktuális út- és látási viszonyokról a www.utinform.hu oldalon, ahol a közútkezelő Útinform szolgálata folyamatosa publikál aktuális információkat az országos közutakról. A sofőröknek a várható kisebb-nagyobb havazás mellett arra is figyelnie kell, hogy a viharos széllökések nyomán ágak szakadhatnak le, fák dőlhetnek ki, így a szakemberek azt kérik, hogy a következő napokban ne parkoljanak fák környékén és utazásuk során is körültekintően vezessenek, hogy a nem várt, havaria helyzetekre is időben tudjanak reagálni.