Kalocsa kertvárosában, az úgynevezett "gyümölcs utcák" mögött, a Vajas csatornához közel olyan öt, más-más adottságú, jelenleg is víz alatt álló mély fekvésű területrész van, amelyek vízmegtartására különböző megoldások és tervek születtek. A Belügyminisztériumból is érkező szakemberek ezeket mutatják be, és várják a lakossági észrevételeket.