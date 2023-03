Az esten, Németh István polgármester köszöntője után felléptek helyi művészeti csoportok és vendégművészek is. A rendezvényen kerültek kiosztásra, az előzőleg Petőfi200 címmel rajz és irodalom témakörökben meghirdetett verseny díjai. Nem csak Soltról, hanem több más településről is érkeztek pályaművek.

Az általános iskolás rajzpályázaton alsós kategóriában első helyezést érdemelt ki Hegyi Dorina másodikos dunaföldvári, második helyet Értékes Kitti elsős solti, harmadikat Szarka Olivér másodikos dunaföldvári pályázó. Különdíjas lett Hum József másodikos tanuló Dunaföldvárról. Felsős kategóriában első helyezett lett Balog Szellő ötödikes Kunpeszérről, második Bubenheimer- Sági Bence ötödikes Szigethalomról és harmadik Kulcsár Hanna hatodikos Dunaföldvárról.

A Petőfi200 irodalmi felhívásra, tizenegy szerző küldött be pályaművet, voltak, akik többet alkotással is neveztek. Első helyezett lett a kalocsai Szabóné Bencze Zsanett Páratlan című versével, második Csősz József Soltról, Petőfi bennünk él című költeményével. Különdíjas lett két dunaföldvári költőpalánta Mészáros Zsóka és Hum József, akik az Anyám tyúkja című vers szélsziporkáival nyerték el a zsűri tetszését. Különdíjat érdemelt Péter című novellájával Kovács Dóra, Soltról. Rövid Haiku versekkel holtversenyben harmadik helyezést ért el két solti osztály is, a 4. a. és 4.b.