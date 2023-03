A Duna-parti eseményen Filvig Géza kifejtette, hogy az önkormányzat a meszesi Duna-parton egy olyan színvonalas közösségi teret kíván kialakítani, ahol a kalocsaiak és az ide látogatók természet közeli környezetben, biztonságosan tudnak kikapcsolódni, és ahová a városi kulturális programok egy részét is szervezhetik. A polgármester felidézte, hogy a lakosság az alapvető célkitűzésről már kifejtette a véleményét. Arra a kérdésre, hogy a Duna-parton legyen-e egy gépjárműforgalom elől elzárt sétány, a válaszadók többsége a közösségi médiában igennel válaszolt, örömmel fogadta az elképzelést.

Az alapkoncepció szerint Kalocsa-Meszesen egy, a Duna-parton futó sétány, a szállodahajókat is kiszolgáló buszparkoló kialakítása szerepel megfelelő útburkolattal, utcabútorokkal, a közművek esztétikus kialakításával. Az elbontandó csónakház helyén egy szabadtéri színpadot szeretnének építeni. Az ehhez közeli épületből egy olyan közösségi helyet kívánnak létrehozni, amelyben a város értékeit alkalomszerűen lehet bemutatni, és a kalocsai egyesületek, civil szervezetek közösségi találkozók céljára is használhatják.

A projekt további eleme, hogy az Érsekkertben egy jó minőségű, 800 méter hosszú futópályát, a Csillás parkban egy nyilvános illemhelyet, mosdót építenének, továbbá a kórházi buszmegállók egymással szembeni két váróhelyiségét újítanák fel.

Az elnyerhető pályázati összeg 750 millió forint – mondta a polgármester, hozzátéve: a későbbiekben erre a fejlesztésre felfűzve szeretnének egy kishajókikötőt építeni, és az evezősegyesülettel egyeztetve azon is gondolkodnak, hogy a jövőben az evezősök bázisa hol legyen.

A meszesi hajókikötővel szembeni sétányra invitálta a polgármester a városi egyesületek és civil szervezetek vezetőit

Fotós: Zsiga Ferenc

Amint az egy kérdésre válaszolva elhangzott: ennek a pályázatnak a beadási határidejét már két alkalommal elhalasztották, mert ezt is az EU felzárkóztatási programjából finanszíroznák. Miután ez a forrás bizonytalan, a polgármester ismeretei szerint az a szándék, hogy a kormány ezt az összeget Kalocsának megelőlegezi. A tervezett menetrend szerint a képviselő-testület március 30-án dönt az alapkoncepció benyújtásáról, a nyár folyamán lehet szó a támogatási szerződés aláírásáról, a tervek pontosításáról. A város ősszel szeretné elkezdeni a munkálatokat. A fejlesztés a nem engedélyköteles futópálya kialakításával, a két kórházi buszváró felújításával és a Csillás parki nyilvános WC, mosdó kialakításával indulna. A Duna-parton a közművek föld alá süllyesztése, az út esztétikus formában való átépítése és a további munkálatok már egy hosszadalmasabb folyamat részét képezik.