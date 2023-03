Zsikla Ottó először a gépjárműadóval kapcsolatos értesítések és határozatok közötti különbségről beszélt.

– Akinek a tavalyi évhez képest változott a gépjárműadója az, határozatot kap a NAV-tól, akiknek változott az adó összege, azokat értesítésben emlékezteti az adóhatóság a fizetési kötelezettségről. Sem határozatot, sem értesítést nem kapnak azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, ez a NAV nyilvántartásaiból is megállapítható. Ilyenek például az egyházjogi személyek, a GJADO adatlapot benyújtó civil szervezetek, valamint azok sem kapnak levelet, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes – mondta el az alezredes.

A határozatokat és az értesítéseket a NAV elektronikusan cégkapura, hivatali vagy KÜNY tárhelyre küldi mindenkinek, aki rendelkezik elektronikus elérhetőséggel. Akinek nincs ilyen tárhelye, postán kapja meg dokumentumot. Zsikla Ottó felhívta a figyelmet, hogy a tárhelyre érkező dokumentumot érdemes áthelyezni a tartós tárhelyre, mert az irat csak 30 napig elérhető a tárhelyen, utána törlődik. Ezután az irat a tartós tárban a NAV Ügyfélportál felületen a Dokumentumok menüpont alatt lesz elérhető, mondta az alezredes.

Zsikla Ottó kitért arra, hogy ha valakinek olyan képviselője, vagy meghatalmazottja van, aki eljárhat a gépjárműadóval kapcsolatban, akkor a határozatot csak a képviselő kapja. Emlékeztető értesítést azonban az adózó és a képviselő is kap.

Az alezredes elmondta, hogy a NAV a dokumentumok kiküldését már február 15-én elkezdte. Ha valaki nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, célszerű ezt megtenni, hiszen akkor azonnal a tárhelyre kerül a hivatalos irat, nem kell a postai kézbesítésre várni.

A gépjárműadó első részletét hivatalosan március 15-ig kell befizetni, de mivel az munkaszüneti nap, így a határidő március 16. A második részletet szeptember 15-ig kell megfizetni. Zsikla Ottó hangsúlyozta: a fizetési határidőt nem befolyásolja, ha az adózó nem veszi át a határozatot vagy értesítést.

Az is lehetséges, hogy valaki egyben fizesse meg az éves adót március 15-ig, de ilyenkor az adószámla túlfizetést mutat szeptember 15-ig. A gépjárműadót továbbra is a NAV-hoz kell befizetni, annak Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára. Ezt a NAV mobilalkalmazásának gépjárműadó menüpontjából is meg lehet tenni, vagy a hivatal Ügyfélportál felületén is teljesíthető. Természetesen csak úgy, mint korábban, banki átutalással is befizethető az adónem. Az alezredes felhívta a figyelmet arra, hogy utaláskor az adószámot, vagy adóazonosító jelet fel kell tüntetni a Közlemény rovatban. Ha ez elmarad, akkor a NAV csak késedelmesen, vagy egyáltalán nem tudja a befizetőhöz kapcsolni az összeget.

– A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezettek, mint például az ÁFÁ-s egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok kizárólag átutalással rendezhetik a befizetést.

Akik nem kötelezettek erre, a mobilapp és az átutalás mellett az irathoz küldött csekken is megtehetik a befizetést – tájékoztatott Zsikla Ottó. Csekk telefonon, a NAV Infovonalán, vagy online, az adóhatóság honlapján igényelhető. De arra is van lehetőség, hogy a magánszemélyek a hivatal ügyfélszolgálatain bankkártyával rendezzék a gépjárműadót. Az alezredes a késedelmes fizetés és a nem teljesítés szankcióiról is beszélt.

– Ha határidőn túl fizetik be az adót, az késedelmi pótlékot vonhat maga után. Ha nem fizetik be az adót, azt a NAV adótartozásként kezeli és a jogszabályban leírtaknak megfelelően jár el – fogalmazott Zsikla Ottó.