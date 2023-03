Az önkormányzati bérlakásokra Jánoshalmán is megnövekedett az igény az utóbbi időben, és mivel a kiírt pályázati lehetőségek egyike éppen az ilyen jellegű beruházásokra irányult, így kézenfekvő volt, hogy a jánoshalmi önkormányzat él a lehetőséggel. A felújított lakások ezt az igényt fogják kielégíteni – hangoztatta Czeller Zoltán polgármester, aki elmondta, hogy szép kivitelű, értékes munkát végeztek a felújításért felelős vállalkozók.

A fejlesztés keretében az elnyert pályázati forrásból három ingatlant vásárolt és újított fel az önkormányzat, az Irányi Dániel utcában kettőt, míg a Vasvári Pál utcában egyet, az ingatlanok mérete különböző, van köztük több szobás is. Az épületek teljes felújításon estek át, új tetőszerkezetet, külső- és belső szigetelést is kaptak az épületek, valamint új festést a külső homlokzatok. Emellett lecserélték a nyílászárókat is, műanyag, háromrétegű, hőszigetelt üvegezésű ablakokat építettek be, valamint korszerű fűtésrendszert alakítottak ki.

Két épület fűtése elektromos padlófűtéssel történik, ehhez a tetőre szerelt korszerű napelemes rendszerek biztosítják a szükséges energiát, így az épületek költséghatékonyak. Az ingatlanok tartalékfűtésének biztosításához a meglévő tégla építésű kéményeket is felújították. A harmadik épületben új kazánt és radiátorokat szereltek be.

Mindhárom épületben füstelszívóval, tűzhellyel és mosogatóval felszerelt konyhát alakítottak ki, valamint a mosdók és fürdőszobák is a legkorszerűbb technológiával készültek.

A bérlakásokra a későbbiekben pályázatot lehet benyújtani, melyeket a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság bírál majd el.

A beruházás keretében két, korábban földes utcát, a Vasvári és a Klapka utcát is sikerült leaszfaltozni, előtti kiépítették a szükséges csapadék- és szennyvízelvezető csatornákat is. A rendőrség és a polgárőrség bűnmegelőzési munkáját segítik majd a felszerelt köztérfigyelő kamerák. Az infrastrukturális fejlesztések mellett szakmai programok is megvalósulnak majd, amelyeket az önkormányzat családsegítő szolgálata a jánoshalmi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve valósít meg, és a szegregált városrészekben élők felzárkóztatását, mindennapi életkörülményeik javítását szolgálja.

A felújított három önkormányzati bérlakást Bányai Gábor fejlesztési kormánybiztos, a körzet egyéni országgyűlési képviselője, Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat elnöke, Czeller Zoltán polgármester és a kivitelező cégek képviselői közösen avatták fel és adták át.