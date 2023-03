A polgármester a rádióadásban elmondta, hogy Kecskemét számos területen nagyon jó példával szolgálhat a környezetvédelem gyakorlata szempontjából: az önkormányzat, a cégek és a rendkívül aktív civilek is sokat tesznek a megyeszékhely fenntartható működéséért, a klímastratégia megvalósításáért.

Emlékeztetett, hogy átfogó energiahatékonysági felújítások zajlottak az önkormányzati intézményekben – óvodákban, iskolákban közművelődési intézményekben –, de a lakosság körében is érezhető a zöld szemlélet térhódítása, például nagyon sok családi házra szerelnek napelemet.

– Kecskemét klímastratégiájának kiemelt eleme a jelenleg is zajló távhőfejlesztés.

– mondta Szemereyné Pataki Klaudia.

– A levegőminőséget alapvetően két tényező befolyásolja: az autók száma és károsanyag-kibocsátása és a háztartások fűtési rendszere. Utóbbi esetben a vegyestüzelésű rendszerek magas szállópor kibocsátást eredményeznek. E tekintetben sokat lép előre a város a távhőrendszer fejlesztésáével, hiszen szinte teljesen behálózzák Kecskemét belterületét tiszta fűtési mód infrastruktúrájával, így nagyon sokan rácsatlakozhatnak a hálózatra. Ráadásul a Mindszenti körúti biomassza alapú üzem megépülésével függetlenedhet a távhő a földgáztól, így annak világpiaci árváltozásaitól is. Ezáltal stabil, kiszámítható módon és alacsony áron lehet meleget vinni a háztartásokba – mondta a polgármester.

Szemereyné Pataki Klaudia a Hőplusz Rendszerek Kft. kapacitásbővítéséről is szólt, melynek hétfőn tették le az alapkövét. A szigetelőrendszereket gyártó Kecskeméti cég beruházása része a Mindszenti körúti ipari övezet megújulásának. A cég gyártókapacitást növel, egy új, polisztirol hulladékot feldolgozó üzemet és tárolócsarnokot is létrehoz a több mint 2,5 milliárdos beruházással. Emellett munkahelyteremtő is a fejlesztés, mert a jelenlegi 22 fő helyett már 30 főt foglalkoztat majd a vállalkozás. A polgármester hangsúlyozta annak örömteli voltát, hogy egy két évtizede működő igazi kecskeméti vállalkozás fejleszt, melynek nyomán a környezetvédelmi szempontok is érvényesülnek. Kiemelte, hogy ezzel a kecskeméti homoki ember ismét megmutatja, hogy egy válság közepén is lehet nem csak túlélni, de fejleszteni és a jövőbe tekinteni.

A nőnappal kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy ma a női szerepek átalakulóban vannak, de a legszebb feladat a nő életében mindig is a gyermekszülés és nevelés. Véleménye szerint az anyaszerep a legszebb és legfontosabb. Emellett a női szerep édes küzdelmet jelent, hiszen az anya bátorítja a családot és a nehézségekben is erőt ad a család tagjainak, emellett törekszik arra, hogy szép és kedves legyen a legnagyobb nehézségek közepette is.