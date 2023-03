A húsvét jegyében zajló programok között lesz kézműves- és termelői vásár, ahova már most nagyon sokan bejelentkeztek nemcsak Kalocsáról, hanem az ország távolabbi településeiről is, és a szokásos bolhapiac sem marad el. Zenével és egyéb kulturális produkciókkal felturbózott közösségi élményt kínálnak március 26-án a húsvéti kultúrpiacon, melyről a szervezők még azt is elárulták, hogy külön gyerekprogramként tojásvadászat is lesz, a zsákmányt pedig különböző nyereményekre válthatják be az apróságok.