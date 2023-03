A Béke Általános Iskola mindig is törekedett a hagyományok ápolására, az értékek megmentésére. Ez a verseny is jól illeszkedik ebbe a sorba. A nagy múltú megméretés pénteki döntőjében ezúttal is hat csapat mérte össze tudását.

Az idei versenyév képzőművészeti fordulójának mottója: „Csillagok közt” volt. A pályázókat arra kérték, ábrázolják ezt a misztikus, ismeretlen világot, a különleges környezetet és formákat. A legeredményesebb pályamunkákból kiállítást rendeztek, a díjakat szakmai zsűri ítélte oda a legkiválóbb alkotóknak. Az eredményhirdetést a döntő megkezdése előtt tartották meg.

A 28. alkalommal meghirdetett Kecskemét Város Polgára Leszek versenyen a megyeszékhely iskoláinak 6–7. osztályosai mérhették össze tudásukat. A mottó jegyében, a „Kecskeméti csillagok” témakörben kutattak, munkálkodtak a felhívásra jelentkező négyfős csapatok. Nagy hangsúlyt kaptak a kutatómunka során a város különböző pontjain elhelyezett bolygószobrok.