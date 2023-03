A műsorban először Kurilláné Páncél Csilla, a Ferenczy Ida Óvoda intézményvezetője szólt az óvodáikról. A Ferenczy Ida intézményegység többnyire a belvárosi óvodákat foglalja magába, hét feladatellátási helyen biztosítják az óvodai nevelést változó csoport létszámmal. A Mátis Kálmán utcában két helyen, a Juhász utcán, a Hosszú utcán, a Csigabiga óvodában, a Mesedomb és az Aranytulipán óvodában.

Az elmúlt időszakban pályázati támogatások segítségével valamennyi ellátási helyen történtek fejlesztések, energetikai korszerűsítések, bővítések, átépítések, illetve új játékokat kaptak, bútorzatokat cseréltek.

Minden óvodában a csoportszobák tágasak, világosak, kényelmesek, jól felszereltek. A legtöbb intézmény rendelkezik az ideális mozgásfejlesztéshez szükséges tornateremmel vagy tornaszobával, illetve a játszóudvarok mérete is optimális. Elegendő tér van a felszabadult játékhoz, a nagy mozgásokhoz.

A Ferenczy Ida óvodák sajátossága a hagyományokra épülő értékmegőrzés, a gyermekek megismertetése a magyar kultúra hagyományaival, ünnepeivel. A mindennapokban hangsúlyt kap még a néptánc, a népi hagyományok, népi játékok, népmesék, népi mondókák, melyek mind-mind segítik a gyermekek érzelmi és erkölcsi nevelését, fejlesztik a nyelvi kifejező készségüket, mozgást készségüket, valamint pozitívan hatnak az egész személyiségfejlődésükre. Nyitottak a művészeti nevelés iránt, vizuális tehetségműhelyeket is működtetnek. Az intézményegység ad otthont a Bóbita bábtalálkozónak, más óvodák tehetséggondozó programjain, találkozóin is részt vesznek.

A képen (balról-jobbra) Kurilláné Páncél Csilla, Kőváriné Kis Katalin és Obbágy Tiborné

Fotós: Beküldött fotó

Az óvodák pedagógiai programjaiban nagy jelentőséggel bír a fenntarthatóság iránti szemlélet kialakítása, a környezettudatos nevelés. Az érzékenyítő programok során a gyerekek játékosan ismerkedhetnek meg a mássággal, annak az elfogadásával. Kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű gyerekek szocializációját, az esélyegyenlőség megteremtését, az egyéni bánásmód alkalmazását.

A beszélgetés második részében a Kálmán Lajos Óvoda intézményvezetője, Kőváriné Kis Katalin mutatta be részletesen a hozzájuk tartozó tíz óvodát.

A Petőfivárosban kettő telephelyük van a Pöttömkert óvodában, a Szeleifaluban működik a Tündérkert, Hetényegyházán a Pajtás utcában és a Kossuth utcában, Kadafalván, a Boróka utcában, Ménteleken, illetve a széchenyivárosi blokkban a Széchenyi sétányon, a Lánchíd utcán, a Juhar utcán.

Kiemelt rendezvényük a névadó Kálmán Lajosról elnevezett népdal találkozó és ősszel a Mihály-napi vásár. Pedagógiai programjuk a négy évszak váltakozására épül. Minden óvodának van erőssége. Például a Pöttömkertben van zene ovi, TSMT, judo, foci és hittan. A Tündérkert óvodát teljesen felújították, nagy udvara, korszerű hatalmas tornaterme van, mely alkalmas a mozgásfejlesztő pedagógiai programjukhoz. Van néptánccsoportjuk, TSMT torna, zenei és bábelőadások. Mindezek mellett folyamatos a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, az egyéni bánásmód és a differenciált fejlesztés.

Hetényegyházán például KRESZ pálya és műfüves zárt focipálya is található. Zöld óvodaként a fenntarthatóságra nevelés kiemelt feladatuk. Az óvoda fő rendezvényei: a népi játék és gyermek találkozók, a Tök jó nap és a Tavaszi zsongás. Kadafalván a felújított óvoda két csoporttal működik és harmadik az iskola területén található, családias légkör veszi körül a gyerekeket. Ménteleken az óvoda elhelyezkedése rendkívül kedvező, erdő szélén egy igazi mesevár, egy zárt műfüves focipályával.

A széchenyivárosi blokkban sokféle játékos tevékenységgel segítik a gyerekek ismeretszerzését.

A Lánchíd utcaiban külön sószoba is ki lett alakítva. Mind a három óvoda kiváló akkreditált tehetségpontként működik.

A beiratkozás

Kőváriné Kis Katalin kitért az óvodai beiratkozásokra is. Elmondta: ahhoz, hogy sikeres és zökkenőmentes legyen az óvodai beszoktatás, a szülő is sokat tehet. Nagyon fontos, hogy a szülő a gyermek három éves kora előtt már tudatosan is készítse fel arra, hogy közösségbe fog járni, társai lesznek, alkalmazkodnia kell. A 20-25 fős közösségben ki kell tudnia fejezni magát, alapvető önkiszolgáló tevékenységeket tudjon elvégezni, éppen ezért a szülőknek fontos, hogy még előtte, legkésőbb a nyáron folyamán szobatisztaságra szoktassák. Érdemes az óvodák környékén sétálni, és saját szép élményeiket feleleveníteni. Vannak nagyon jó mesekönyvek is ebben a témában, mint például Janikovszky Éva Óvodás lettem vagy Pöttyös Panni az óvodában.

A harmadik beszélgetőpartner Obbágy Tiborné, Corvina Óvoda intézményvezetője volt. Az intézményegységhez tartozik a Műkertvárosban a Csokor utcai, a Mártírok úti, Katonatelepen a Platán utcai, a Katona Zsigmond utcai, valamint a Ceglédi úti, az Ifjúság utcai, a Forradalom utcai, a Mikszáth Kálmán körúti, a Nyitra utcai, illetve a Matkói óvoda.

Programok az óvodákban

A legtöbb intézmény kertvárosi környezetben helyezkedik el, felújított nagy udvarral, sok-sok játékkal. A csoportszobák berendezése gyermekközpontú. Fontosnak tartják az egyéni bánásmódot, a másság elfogadásának, a differenciálás biztosítását. Az óvodák nyitottak a családok felé, sok közös programot szerveznek, például egy-egy ünnephez kapcsolódóan, nagy sikert aratott a Márton napi felvonulásuk.

Közös pedagógiai program alapján dolgoznak, de minden óvodának van egyéni sajátosságai.

A Ceglédi útiban a népi hagyományok, népszokások és a néptánc az, ami megalapozza a mindennapokat. Az Ifjúság úti a körlánc program szerint dolgozik, örökös Zöld Óvoda és Madárbarát cím tulajdonosa. A természetvédelem, a fenntarthatóság a mindennapokban megmutatkozik. A Forradalom utcai óvoda az úszó nemzet programban vesz részt a nagycsoportosokkal.

Vannak városi szintű rendezvényeik, ilyen a Csokor utcai óvoda Ovi Kupája, a Ceglédi úti Pöttöm Próba, vagy a Forradalom utcai Micimackó mesemondó találkozó, de a gyerekekkel más városi rendezvényekbe is bekapcsolódnak.

Részt vesznek a Bozsik programban, a foci mellett van dzsúdó is, illetve báb szakkör, angol nyelvi szakkör, kézműves foglalkozás és hittan.

Valamennyi óvodában nyílt napokat tartanak áprilisban, a részletekről telefonon, az óvodák honlapján vagy Facebook-oldalán lehet érdeklődni.