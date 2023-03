A versenyhez ezúttal is csatlakoztak a kecskeméti Kada Elek Közgazdasági Technikum diákjai. Minden csapathoz három kadás tanuló állt be, valamint többen a szervezési feladatokba segítettek be. Ez a rendezvény szemléletváltó nap is volt a számukra. Az állomásokon a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusai végeztek önkéntes munkát.

Idén 14 állomáson mutathatták meg ügyességüket a csapatok, több újdonság is várta őket. Voltak már jól bevált, kedvelt versenyszámok, mint a kapura rúgás, a kosárra dobás vagy a poharazás. Nagyon szeretik az értelmi sérüléssel élők a sorversenyeket is, ezek sem maradtak el az idei programsorból, volt labdapattogtatás és szétszórogató, illetve babzsákos egyensúlyozás a bóják között. Próbára tehették még magukat a csapatok egészségügyi kvízben, színes labda célba dobásában, puzzle kirakásban, színes kupakok válogatásában, kidobó játékban, kincskeresésben, fagolyó fűzésben, Találd ki! Hova való? játékban, illetve sportpohár toronyépítésben.

A gondozókkal, kísérőkkel, diákokkal, szurkolókkal együtt mintegy háromszázan vettek részt az Oroszlán Kupán. A Kecskeméti Szent László Lions Club mellett az Első Kecskeméti Lions Club, valamint a Digital Lions Club tagjai is kivették részüket a szervezésből. Borsos Botond és Ballai Máté elnök csapatkapitányként is segített. A verseny végén minden csapat ajándékkal távozott.