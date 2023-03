A Belügyminisztériumban tartott ünnepségen Magyar Arany Érdemkereszt elismerést vehetett át Á. Fúrús János, Csólyospálos polgármestere, aki több mint tizenöt éve irányítja a település életét. A polgármester a múlt évben „Az év polgármestere” díjat is megkapta Bács-Kiskun vármegyében. – Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen kis településre is odafigyelnek és az elismerés úgy gondolom nem csak nekem, hanem az itt élő közösségnek is szól – nyilatkozta hírportálunknak Á. Fúrús János.

A belügyminisztériumi rendezvényen a vármegyeháza két volt munkatársának munkáját is elismerték. Négy évtizedes munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott dr. Bankó Ágnes, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal nyugalmazott aljegyzője, valamint Bozóné Nemes Gizella, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal nyugalmazott gazdasági irodavezetője.

A fővárosban több ünnepi rendezvényen is kitüntetéseket, elismeréseket vehettek át kimagasló tevékenységükért a vármegyénkhez kötődő személyek.

A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészeti értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült Horváth Mária, Balázs Béla-díjas animációs filmrendező, grafikus, bábtervező művész, valamint Szente Vajk, Jászai Mari-díjas rendező, író.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Nagy Márta Piroska, a Nemzeti Művelődési Intézet gazdálkodási igazgatója és Rimóczi Erika,a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház gazdasági vezetője.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Erdélyi Erzsébet, a lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet Minőségfejlesztési Központjának vezetője, Galambos Attila műfordító, dalszövegíró, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház irodalmi vezetője, Loránd Klára muzeológus, a kecskeméti Bozsó Gyűjtemény igazgató-kurátora, Székelyné Kőrösi Ilona történész, etnográfus, a Kecskeméti Katona József Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Katona József Emlékházának szakmai vezetője.

Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott: Tóth Kata, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház dramaturgja.

Kiemelkedő színművészeti, színészi, rendezői, dramaturgiai és színháztudományi, színházelméleti tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjban részesült: Fazakas Géza, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze.