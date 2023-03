A Városi Szociális Közalapítvány munkájának fontos része az idősek, a rászorulók segítése. Különösen a külterületen, tanyás térségben nehéz a felderítésük. Ők azok, akik nehéz helyzetben vannak, alacsony a nyugdíjuk vagy csak öregségi járadékot kapnak, ráadásul még tudni se szokták, hogy segítségre szorulnak. Az ő feltérképezésünkben a városrendészek nyújtanak a közalapítványnak hatékony segítséget.

A közös munka hosszabb időre tekint vissza. Most azonban elérkezett az idő, hogy ezt hivatalos formában is rögzítsék. Kedden a közalapítvány irodájában Horváth Attiláné kuratóriumi elnök, valamint Németh Zsolt, a Kecskeméti Városrendészet igazgatója írták alá az együttműködést. Az ünnepélyes ceremónián részt vett még Lévai Jánosné önkormányzati tanácsnok, kuratóriumi tag, Trungel Ilona, a közalapítvány titkára, valamint a városrendészektől dr. Rétszilasi Mónika intézményvezető-helyettes és Suba Ágnes, a városrendészet külterületen dolgozó munkatársa.

Horváth Attiláné megjegyezte: mindkét szervezet számára jó a közös együttműködés.

A városrendészek munkájuk során, ha olyan élethelyzetet látnak, ahol szükség van a segítségre, akkor azonnal jelzik a közalapítványnak. A napokban is volt erre példa, egy tanyán tűzifa nélkül maradt embert jelentettek, a közalapítvány rögtön intézkedett, és már másnap vitték is a tűzifát. Az elnökasszony megjegyezte, számos felderített esetben tudtak már segíteni, melyhez azonban elengedhetetlen volt mindenkor a városrendészek odaadó és gyors munkája is.

Németh Zsolt, a városrendészet igazgatója hozzátette: munkájukhoz tartozik, hogy a városrendészek járják a külterületet, elsősorban a biztonság miatt. Ha olyan esetet tapasztalnak, ahol segítség kell, azt jelzik a szociális ellátórendszer felé, amennyiben az érintett hozzájárul az adatai továbbításához. A legtöbb esetben a Városi Szociális Közalapítvány munkatársaihoz jut el a jelzés, akik mindig időben nyújtanak támogatást.

A városrendészek nemcsak a felderítésben vállalnak aktív szerepet, hanem a támogatások eljuttatásában is.

A közalapítvány és a városrendészek ugyanazért a célért dolgoznak: a szorult helyzetben lévők közül senki ne maradjon ellátatlan, ne fagyjon meg, ne haljon éhen.

A városrendészek közül Suba Ágnes az egyik munkatárs, aki nap mint nap járja a külterületi részeket. Horváth Attiláné külön is köszönetet mondott neki, mivel az ő lelkiismeretes és odaadó munkájának is nagyban köszönhető a kiváló együttműködés a két szervezet között.

Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, tanácsnok, kuratóriumi tag is külön megköszönte a városrendészek odafigyelését a nehéz helyzetben élőkre, hiszen az ő munkájuk nagyban hozzájárul a közalapítvány hatékony segítségnyújtásához.

Trungel Ilona megjegyezte: évtizedek óta benne van a város szociális ellátásában. Régi vágya volt, hogy a házi ellátás, szociális étkeztetés és idősek klubja rendszeren túl a szociális gondoskodás is magas fokon működjön. A városrendészek mostani vezetése alatt ez is megvalósult, melynek ő személy szerint is nagyon örül. A gyors felderítésük gyors segítségnyújtással párosulhat.