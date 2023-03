Selb László már a nyolcvanas években "beleszeretett" az Erdélyben őshonos Fekete Leánykába. Rendszeresen járt családjával Erdélybe kirándulni és egy borkóstoló alkalmával kínáltak nekik Fetească Neagră, vagyis Fekete Leánykából készült vörösbort, amit első kóstolásra megkedvelt a félegyházi borász, az egykori hegybíró.

A kóstoló után kutatni kezdett a szőlőfajta iránt. Kiderült, hogy kétezer évvel ezelőtt a mai Erdély területén már létezett Fehér- és Fekete Leányka. Azonban míg a Fehér Leányka Magyarországra is átkerült, és később a Kövérszőlővel történt keresztezés során létrejött Királyeánykát is termesztik itthon, addig a Fekete Leányka megmaradt az erdélyi területeken. Selb László évtizedeket várt mire elkezdhette a hazai termesztését. Hat éve szintén egy borkóstoló alkalmával ismerkedett meg dr. Balla Gézával, aki az Arad-hegyaljai, közismertebb nevén a Ménesi borvidék borásza, a Fekete Leányka nagy ismerője. Ezen a borkóstolón sem maradhatott ki a kínáltból a Fekete Leányka. Ekkor lángolt fel újra Selb László "szerelme" a szőlőfajta iránt és elhatározta, hogy belefog a termesztésében. Ebben partnere volt dr. Balla Géza, Keresztes József, Kocsis Pál és Kisari István, akik segítséget nyújtottak abban, hogy kísérletifajtaként engedélyt kapjon a félegyházi borász arra, hogy hazánkban telepíthessen Fekete Leánykát. A Balla Gézától kapott szaporító anyagot hat éve félhektáros területen ültették el és már tavaly jelentős mennyiségű termést is hozott.

Selb Lászlótól azt is megtudtuk, hogy a Nemzeti Fajtajegyzék határozza meg, hogy hazánkban milyen növényfajták termeszthetők és hozhatók forgalomba.

Egy új fajta bevezetéséhez, szaporításához a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal engedélye szükséges.

Ez viszont hosszú, több éves folyamat. A Selb Pincészet azonban sikeresen túl van az engedélyezési eljáráson, így hazánkban elsőként készítenek Fekete Leánykából vörösbort.

És hogy miért is ragaszkodott Selb László annyira ehhez a szőlőfajtához? Azt mondta, a belőle készült vörösbor nagyon izgalmas, gazdag illatokban, gyümölcsös árnyalatokban, főként ribizli, áfonya, szeder, meggy és nemritkán szilvás jegyeket mutat. Ízében pedig a karácsonyi fűszerek kavalkádja jellemzi.

– Nagyon jól illik a jellegzetes magyar ételekhez, így például a bárány-, a kacsa- és a libasültek mellé.

– sorolta a szakember.

Tőle azt is megtudtuk, hogy a Fekete Leányka jól termeszthető az alföldi területeken, hiszen fagynak, szárazságnak és a betegségeknek is jól ellenáll. Szeptember közepe felé szüretelhető. Hozama nagyban függ az időjárási viszonyoktól. Jó évjáratokban sokat terem. Selb László büszkén számolt be arról, hogy ebből a kuriózumnak számító, immár Kiskunfélegyházi Fekete Leánykából alkották meg limitált mennyiségben a Petőfi bort. A palackokra a Petőfi 200 Emlékév tiszteletére tervezett címke is készült, melyen a következő versidézet olvasható: „Gondűző borocska mellett, vígan illan életem, gondűző borocska mellett, sors, hatalmad nevetem.”