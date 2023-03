A közelmúltban Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Autóiparosok Klubja fórumot tartott szerelőknek a szakmai ismeretek bővítése érdekében, mivel az alternatív hajtású járművek megjelenése előbb-utóbb hatással lesz a szerelőműhelyek munkájára. A témával kapcsolatban Dudás István szakértővel, a Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum tanárával beszélgettünk.

Az autós szakszervizek mellett rengeteg mikrovállalkozás szolgálja ki a hazai autósokat. A kamarai rendezvény pont arról szólt, hogy azok a vállalkozók, akik a benzines és a gázolajos autók szerelését tanulták, mire is számíthatnak a jövőben. Milyen problémákat jelent a független autószerelő műhelyeknek a hibrid autók javításának a kérdése? A márkaszervizeknél hivatalból megvannak azok az eszközök, amikkel dolgozniuk kell, de az 1-3 fős mikrocégek többsége nem ismeri az ilyen gépkocsik karbantartási fogásait. A hibrid és a villamoshajtású gépek nagyon sok új ismeret elsajátítását feltételezik. A műhelyeket át kell alakítani, másként kell fogadni azokat a gépeket, amelyekben nagyfeszültségű elektromos rendszer is van, mondta a szakértő.

Rengeteg biztonságtechnikai ismerttel kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki ilyen autót szereljen. A nagyobb járművek akkumulátorai 60 kilowatt/óra mennyiségű villamos energiát tárolnak el. – Ez akár életveszélyt is okozhat, ha valaki nem tartja be a szigorú biztonsági előírásokat – hangsúlyozta Dudás István. Jelenleg 300-400 volt feszültséggel dolgoznak a szerelők a személygépkocsik esetében, de például a nagyobb járműveknél, mint amilyenek a Citaro buszok, 700 volt feszültséggel kell számolni.

Több akkumulátorgyár is bejelentette, hogy olyan egységeket tervez, amelyek 1000-1100 volt feszültség mellett működnek, hogy a hatótávolságot növeljék a gyártók.

Optimális esetben akár 800-1200 kilométer távolság megtételére alkalmas energiaforrás gyártása a cél, hangsúlyozta Dudás István. Majd hozzá tette: a technológia napról napra fejlődik. Ma a lítium alapanyagú akkumulátorok az egyeduralkodóak, de már bejelentették a cégek, hogy nátriumalapú egységeket is gyártani fognak. Emellett már arról is szó van, hogy energiacellás meghajtás is éveken belül elterjedhet. Ez azt jelenti, hogy hidrogént használnak fel energianyerésre egy fordított elektrolízis keretében. Vízből elkészül az elektromos áram felhasználásával a hidrogén, majd az égésfolyamat eredménye víz lesz. A vízbontás akkor a leggazdaságosabb, ha napelemes energiát használunk a folyamathoz.

Hogy meddig bírja egy akkumulátor? A szakértő tapasztalatai szerint például egy Toyota Prius 1-es cellái 15 évet is működnek probléma nélkül. Ez egy öntöltő hibrid, amely mellett egy 1400 köbnégyzetméteres motor dolgozik, amely szükség esetén éppen tölt.

– A szomszédom éveken át autópályán járt az említett járművel, átlagfogyasztásra 4,3 liter benzinfogyasztás jött ki 250 ezer kilométer megtétele során.

Dudás István arra is felhívta a figyelmet, hogy egy alacsonyabb kategóriájú hibrid 50 ezer kilométer megtétele után nullázza le azt a bizonyos ökológiai lábnyomot. Azaz a környezet szennyezést ekkorra egyenlíti ki. A Tesla esetében ez 250 ezer kilométer.

Kérdésünkre, hogy a hagyományos autók meddig maradnak köztünk, annyit válaszolt: ma is javítanak még kétütemű Wartburgokat a műhelyek. Így nem kizárt annak a lehetősége, hogy 30 év múlva is közlekedhetünk benzines vagy dízelüzemű autókkal – mondta végül Dudás István, a Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum tanára.