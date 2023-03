Az előadást megelőzően Tetézi Lajos izsáki helytörténész köszöntőjében röviden ismertette Kostka László egyedülálló munkásságát. Kimagasló eredménnyel termesztette a sárfehér szőlőt. Egyedi eljárásának köszönhetően az 1900-as évek eleje óta világrekordnak számító, holdanként 263 mázsás átlaghozamot ért el 38 holdas birtokán. Csontváry Kostka Lászlónak a rézmészpor növényvédelmi felhasználásban is úttörő szerepe volt, s művelési technikája és trágyázási módja eredményezte a rekordhozamot. Tetézi Lajos megjegyezte: a két testvér a maga területén kimagasló művész volt, akiknek életükben a meg nem értettség jutott osztályrészül, és mindkettejük az utókortól kapta meg a méltó elismerést.

Kelen Anna előadásában mint a talán legismertebb magyar alkotóként beszélt Csontváryról, akinek munkái bizonnyal a legdrágábban értékesítettek a műkincspiacon.

Elmondta, hogy Kostka László hatott Csontváry festői pályája kezdetére, mert ő volt, aki felhívta figyelmét az ornitológiára. Kostka éveken át küldött ornitológiai megfigyeléseket a Madártani Intézetnek, és hatására Csontváry maga is foglalkozott madáridomítással, valamint preparátumokat kapott testvérétől. Első műveire is nagy hatással volt ez, meglepő gyakorisággal ábrázolt korai madarakat műveiben, melyek aztán érett alkotásaiban is megmaradtak. Csontváry korai megfigyelései a természethez áhítattal közeledő festőről árulkodnak. Ennek szakrális töltetét adja, hogy a ragadozó madarak az ókori vallásokban a napistent jelképezik. Érdekesség, hogy nem egy adott madarat örökített meg, hanem az állat portréját. Korai műveiben a legnagyobb hatású sors szimbólum, a fa is megjelenik. Kelen Anna elmondta, hogy mintegy 10-12 festmény az Csontváry korai alkotói szakában, amelyen testvére jelentős hatása mutatható ki.