Végső István történész röviden ismertette Berki Viola festő, grafikusművész életrajzát és munkásságát. 1958-ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán, mestere Fónyi Géza volt. Európa több országában tett tanulmányutat, járt Németországban és Olaszországban. Számos kiállítása volt a fővárosban és vidéken (Pécs, Hódmezővásárhely). Számos monumentális művet is alkotott, és illusztrálással is foglalkozott. Munkásságát számos díjjal jutalmazták, többek között Munkácsy-díjjal, Érdemes Művész kitüntetéssel, a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjével, Kiskunhalas város díszpolgárjává választották és a Magyar Művészeti Akadémia Arany-díját is elnyerte. Munkái megtalálhatóak Szolnokon, Szentendrén, Miskolcon és Kecskeméten és Kiskunhalason.