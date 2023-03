A mindenki számára ismert és megtapasztalt megnövekedett fenntartási költségek ellenére igyekeztünk mihamarabb újra látogathatóak lenni a téli leállás után. Már tavaly nyáron megkezdődtek a felújítási munkálatok, festéssel, padlófelújítással és hőszigetelés-fejlesztéssel – mondta Balázs Ferenc, a keceli múzeum vezetője. Mint hozzátette: az épület rendbetételét követően a belső tárolórendszert bővítették.

– A korábbi általános néprajzi jellegű kiállítás helyett egy merőben új, a település történetét bemutató állandó kiállítást fogunk megvalósítani, melynek részét képezi egy régészeti kiállítótér is, amely majd a Kecskeméti Katona József Múzeum segítségével valósul meg. Ezen munkálatok miatt leszűkült az időszaki kiállításokra felhasználható belső tér, de így mondhatni sokkal családiasabbak is lesznek a megnyitóesemények. Az idei első ilyen alkalom a Petőfi 200 emlékév részeként „A Szabadság Apostola” című időszaki kiállításunk megnyitója volt

– mondta a múzeumvezető. A múzeumot jelentősen támogató helyi magángyűjtőpártól, Kiss Csabától és Turnai Ágnestől kölcsön kapott anyag Petőfi Sándor életét, munkásságát és kultuszát mutatja be képeslapok segítségével. A tárlatot Krámer Iván történész-gyűjtő nyitotta meg.

Balázs Ferenc elmondta, azt tervezik, hogy minden hónapban friss és új időszaki kiállítással fogadják majd a vendégeket, illetve vendégelőadókat is szeretnének meghívni. A következő ilyen esemény a március 15-én megnyíló 1848–1849-es kiállítás lesz. Mint elmondta, húsvétkor az intézmény csatlakozik a település rendezvényeihez. Fekete Szabolcs plébános tart április 5-én előadást „Húsvét liturgiája és jelképei” címmel.

– Áprilisban ünnepeljük Kecel 189. születésnapját, s ekkor fogjuk megnyitni az állandó kiállítás „Az újkori Kecel” című részét. Tavasztól újraindulnak a Helytörténeti Kutató Egylet havi rendszerességű gyűlései is. Ez egy generációkat összekötő program, mely amellett, hogy igyekszik megőrizni és feltárni a múltunkat, a jelen kapcsolatait is igyekszik erősíteni – tette hozzá.

Májusban szeretnének egy időszaki kiállítást megnyitni a helyi küzdősporttörténetről.

A korábban említett Kiss Csaba és Turnai Ágnes magángyűjteményük kiállításra történő kölcsönadásával és fáradhatatlan munkájukkal folyik egy egyedülálló, sok ezer tárgyból álló, állandó „Kinder Kiállítás” létrehozása egy külső helyszínen.

Aki már járt Kecelen, ismerheti a Gubik Mihály atyának és munkásságának emléket állító, eredetileg időszakinak tervezett, de állandósult kültéri kiállítást. Ezt szeretnék a következő hetekben átalakítani, kibővíteni és méltó helyszínre költöztetni a nyár folyamán.

– Az országszerte méltán népszerű Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat részeként fogjuk megnyitni a helytörténeti kiállítás régészeti részét is, sok más aznapi programunk mellett. Kecel magáénak mondhat egy nemzetközileg is elismert fotóst, Varga Esztert. Egy olyan időszaki kiállítást tervezünk a közreműködésével, melyben kísérleteznénk egy újfajta kiállításkoncepcióval, de ez legyen meglepetés. Augusztusban az aratóünnepségekről szervezünk kiállítást, szeptemberben pedig a helyi óvodák történetével foglalkozunk majd, ott is kísérletezve kicsit, bevonva a gyermeki perspektívát. Októberben természetesen az 1956-os forradalom tiszteletére nyílik tárlat. Reményeink szerint az idén visszatérő FLORA virágkiállítás rendezvényeibe is becsatlakozik múzeumunk – zárta gondolatait Balázs Ferenc, az intézmény vezetője.