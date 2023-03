Csütörtökön az egyik bácsalmási olvasónk is felfigyelt a Csajerben élelmet gyűjtögető madárra. Munkatársunknak pedig a Dugonics utcai gólyafészekben sikerült lencsevégre kapni az éppen pihenését töltő fehér gólyát. Említést érdemel, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, most is ebbe a fészekben telepedett le az első költőmadár család.