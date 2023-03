Két helyszínen a Mezgé Mintaboltjában és az iskola húsipari tanüzemében kellett a gyakorlati tudásukról számot adniuk a hentes és húskészítmény-készítő szakma tizenkét legjobb diákjának. Míg a boltban az értékesítést, addig a tanüzemben a sertésvágást, csontozást, darabolást és a feldolgozást pontozták a vizsgabizottság tagjai – tudtuk meg dr. Friedrich László egyetemi tanártól, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet igazgatójától.

Az eddigi tapasztalatokat összegezve elmondta, bár a vizsgadrukk érződik a feladatok megoldásában, de nagyon jól felkészültek a tanulók. Arról is beszélt, hogy a döntőbe jutott diákok létszáma is mutatja, hogy hiányszakmáról van szó, ezért továbbra is nagyon fontos a húsipari szakmák népszerűsítése. Hozzátette, tudatosítani kell a továbbtanulás előtt álló fiatalokban és a szülőkben is, hogy ebben a szakmában nagyon jók az elhelyezkedési lehetőségek, az ágazat biztos megélhetést jelent és ma már a rendelkezésre álló műszaki háttérnek köszönhetően nem olyan nehéz fizikai munkáról van szó, mint évekkel ezelőtt. A szakma szépségeit is fontos lenne tudatostani a fiatalok körében. Azt, hogy egészséges terméket állítanak elő, ami fehérjetartalmából fakadóan nagyon fontos élelmiszer – érvelt dr. Friedrich László.