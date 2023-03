Abban a reményben tartották meg előadásukat, hogy a gyerekek már egy tudatos generáció tagjaiként sokkal jobban vigyáznak majd Földünk kék aranyára, mint azt elődeik tették. Megtanulták például, hogy mit nem szabad a lefolyóba önteni. Erre azért is tértek ki részletesebben a szakemberek, mert még napjainkban is a legmeglepőbb dolgok kerülnek a szennyvízcsatornába. Így például műfogsor, játékok, evőeszközök, építési törmelék, pelenka, nedves törlő, de még állati tetemek is. Sokan azt sem tudják, hogy tilos a használt étolajat, gyógyszereket és tűzveszélyes anyagokat a lefolyóba önteni.

A diákok hallhattak a szennyvíz-kezelésről is.

Tanultak arról, hogy a szennyvíziszapot áramfejlesztésre használják, így termelik meg a szennyvíztisztító berendezések üzemeltetéséhez szükséges áram több mint felét.

A világnapi előadáson a vízvisszatartásról is szó volt. Elhangzott, hogy mennyire fontos az esővíz összegyűjtése, a burkolt felületek helyett a zöldfelületek növelése. A helyes öntözéssel kapcsolatban elmondták, hogy érdemes este locsolni, amikor nem párolog el olyan gyorsan a víz. A gyökérzónás mikroöntözés a leghatékonyabb, amit mulcsozással lehet tovább fokozni. – A vízkincsünk aktív védelme mindannyiunk elengedhetetlen feladata, hiszen sorsunk és az utánunk következő nemzedékek sorsa függ attól, hogy napjainkban mit teszünk, és mit mulasztunk el megtenni a környezet védelmében – hangzott el zárszóként a víz világnapi előadáson.

Fotós: Vajda Piroska