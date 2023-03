„Ez a díj a 16 év óta töretlen odaadással, és kitartással végzett polgárőri és egyesület vezetői munkát ismeri el, melyet Újtelek közbiztonságának megőrzéséért végez – olvasható a község közösségi oldalán.

Tóth Krisztina tizenhat éve lépett be a polgárőrséghez, mint mondja, már akkor is egy nagyon jó egyesület volt a faluban, de külön motivációt adott a csatlakozáshoz az, hogy akkoriban volt egy betöréshullám Újteleken, melynek egyik kárvallottja a nagymamája volt. Úgy érezte, hogy szervezett keretek között tenni akar a közösségért, az itt lakók biztonságáért. Hamarosan elnökhelyettes lett, nyolc éve pedig ő az egyesület vezetője. A falunapon tavaly megkapta az Újtelek Községért kitüntetést közösségi munkája elismeréseként, mely különösen becses számára, hiszen saját településétől kapta.

– Én is itt lakom, a rokonaim, barátaim is, jó egy ilyen kis békés faluban élni, és jó tenni érte, hogy ez így is maradjon. Harmincöt fős most az egyesületünk, vannak benne huszonéves fiatalok is, és van nyolcvanon túli tagunk is, aki sokszor az unokájával teljesít szolgálatot. Nagyon sokat dolgozunk, minden helyi rendezvényen ott vagyunk, segítünk. – foglalja össze Tóth Krisztina, majd beavat egy új dologba, mellyel nemrég kezdett el foglalkozni.

– Letettem a pilóta nélküli légijármű jogosítványt, tagja lettem az országos mentődrónosoknak. Vettem egy drónt és folyamatosan képezem magam erre a speciális mentésre, melynek nagyon sok előnye van. Hatalmas területet tudok a drónnal átnézni, nemrég voltam Solton egy eltűnt bácsit keresni, találtam meg már elcsatangolt lovat, vagy ha például egy tanyát elzár a hó, a sár a külvilágtól, tudok bejuttatni a drónnal gyógyszert, kisebb dolgokat, és tűzirány meghatározásra is kiválóan alkalmas ez a technika, nagy lehetőségek vannak benne, ezért indultam el most ebbe az irányba. Szeretnék ezzel is minél több ember segítségére lenni.