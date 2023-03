Ő tervezte a Napraforgó utcai mintalakótelep épületeit a 30-as években, a Köztársaság úton több kifejezetten magas társasház épületeit, amelyek a mai napig is állnak és a nevéhez fűződik az országban még számos helyen ma is látható ívhíd tervezése is. Később többek között ő készítette a Hotel Americana, valamint a Columbia Egyetem két toronyházának statikai terveit. Különleges alapozási módszert fejlesztett ki (ami a talajvízben történő alapozásokra vonatkozott) a Hudson-folyó partján épülő toronyházakhoz, ezért 1965-ben elnyerte az év legjobb statikusa címet. Specialitásának a sokoldalúságát tartották. Pécsi Eszter 1975 május 4-én hunyt el New Yorkban. A koszorúzás előtt unokája, Szabóné Fischer Zsuzsanna is megemlékezett Pécsi Eszterről. Horváth Péter