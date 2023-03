A beszélgetés apropója kettős volt. Egyrészt a HRT a Magyar Református Szeretetszolgálat irányításával Törökországba, a földrengéssel sújtott területre utazott túlélők után kutatni, melyről élménybeszámolót tartott Trencsényi Péter egyesületi vezető a közönségnek, akit természetesen elkísért életmentő kutató keresőkutyája, Mogyi, a belga juhász. Másrészt a Lions Club gyűjtést szervezett az életmentő számára és az összegyűlt mintegy félmillió forintot a beszélgetést követően adták át Trencsényi a HRT vezetőjének.

Ladányi Kovács Zoltán, a Lions Club alelnöke elmondta, hogy a klub számára nagyon fontos a jószolgálati munka és a törökországi földrengés kapcsán került látóterükbe a HRT, melynek tagjai jelentősebb anyagi forrás híján utaztak ki a túlélőkön segíteni. Ekkor döntötték el, hogy gyűjtést szerveznek számukra, mely adományt nem csak külföldi útjaikon, de itthon is felhasználhatják, hiszen nagyon aktívak, tavaly 13 eltűnt személyt találtak meg. Az összeget nagyrészt a Lions Club tagjai adták össze, de különböző gyűjtőpontjaikon is kaptak felajánlást, valamint a megalakulásuk 30 éves évfordulóján rendezett jószolgálati vacsorájukon is gyűjtöttek.

Ladányi Kovács Zoltán elmondta, hogy további gyűjtést szerveznek a kecskeméti önkormányzattal közösen, a török nagykövetség közreműködésével a Törökországban otthonukat vesztettek részére. Március 15-ig több ponton folytatják a gyűjtést: a Malom központban minden nap 17 és 18 óra között, a piacon szombaton és vasárnap reggel 8 és 9 óra között, illetve az Auchanban szintén hétvégente 11 és 12 óra között.

Trencsényi Péter köszönettel fogadta az adományt. Az egyesület eszközbeszerzésre és rendezvények megtartására fordítja a felajánlást

Fotós: Horváth Péter