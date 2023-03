A közönségdíjat Tóth Tibor, a felsőlajosi MagánZOO alapítója kapta. A legjobb női sportolónak járó díjat Mohay Jankának ítélték oda olvasóink. A legjobb férfi sportolónak járó díjat Püspöki Patrik vehette át. A legjobb női csapat a Kerekegyházi SE lett. A legjobb férficsapatnak a Kecskeméti TE-t választották a voksolók. Az elismeréseket Ökrös Csaba, a Petőfi Népe főszerkesztője adta át.

A közönségdíjas Tóth Tibort már a jelölés is meglepte. – Nem ezért dolgozik az ember, nem szoktam meg, hogy díjat, elismeréseket kapjak. Szokni kell még, furcsa, de nagyon jóleső érzés – mondta Tóth Tibor, aki hozzátette, bizonyára annak is köszönhető a rövid időn belül érkezett nagy számú szavazat, hogy nagyon sokan járnak a felsőlajosi állatkertbe, amit nagyon szeretnek a kilátogatók, mert érezhető, hogy az állatok iránti szeretet lengi be a helyet.

Nehezebb időket is maga mögött tudhat az állatkert vezetősége és munkatársai, főként igaz ez a járvány időszakára. Tóth Tibor elmondta, hogy azóta rendben megy soruk. – Évekkel ezelőtt eldöntöttem, hogy pozitívan gondolkodom. Nagyon jól állunk most, de persze azt nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Egy biztos: visszaút nincs, mert az állatainkat nem tudjuk hová tenni. Ezért csak előre megyünk és a legjobb tudásunkat tesszük bele a munkába – fogalmazott az állatkert vezetője.

Átvették elismeréseiket az év sportolói is, összesen négy kategóriában

A legjobb női sportoló Bács-Kiskun vármegyében a Bácsvíz KVSC ifjú úszója, Mohay Janka lett, aki elsőként családjának és osztálytársainak köszönte meg a rengeteg szavazatot, emellett idei céljairól is szót ejtett.

– Az előző év nagyon jól sikerült, az eredményeim a 2021-es évhez képest is jobbak lettek. Sok érmet tudtam szerezni az országos bajnokságokon, aminek nagyon örültem. Amikor jelöltek, már akkor is boldog voltam, amikor nyertem, akkor még inkább. Nagyon sokat köszönhetek a családomnak és osztályomnak. Az ob-n idén is szeretnék érmeket nyerni, illetve nyáron már külföldi verseny is szerepel a terveink között, ott is szeretnék döntőbe jutni – mondta Mohay Janka.