Mint arról korábban beszámoltunk, a 561 négyzetméter alapterületű, kétszintes közösségi ház épületének teljes körű építészeti, épületgépészeti, villamossági felújítása, illetve energetikai korszerűsítése valósul meg. Kialakítanak egy minimum 80 fő befogadására, rendezvényhelyszínnek is alkalmas, valamint két, minimum 20 fő befogadására, klubtevékenységre is alkalmas közösségi teret, illetve két, minimum 2 fő részére alkalmas irodahelyiséget, tervezett könyvtári ellátás biztosításával, személylift építésével, energetikai korszerűsítéssel, eszközbeszerzéssel, mely tartalmazza az intézmény bútorait és egyéb berendezési tárgyait is. Továbbá épül egy integrált akadálymentes WC, egy ruhatár és egy babakocsi tároló. Az épület bizonyos hányadát a Széchenyivárosi Fiókkönyvtár üzemeltetése céljából már vagyonkezelésbe adta a város a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárnak.

A közgyűlés arról is döntött, hogy a Széchenyi István Közösségi Ház idei üzemeltetési költségeinek fedezetét a 2023. évi költségvetés terhére működési célú, vissza nem térítendő támogatás formájában 12,5 millió forintot biztosít a működtető alapítványnak. Az eszközbeszerzést szintén a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja az önkormányzat beruházási célú vissza nem térítendő támogatás formájában, ami több mint 7,4 millió forint.

Kopping Rita azt kérdezte, hogy az alapítványt milyen szempont alapján választották ki. A polgármester válaszában kifejtette, hogy a városi alapítvány feladatköre és célja illeszkedik a közösségi ház profiljába. Ezen kívül a Széchenyivárosban nem működik olyan évtizedes civil szervezetek, mint a Hunyadivárosban, ezért a város által létrehozott közalapítványnak adják oda az üzemeltetést.

Az előterjesztésben arról is döntött a közgyűlés, hogy az Integrált Területi Program és más projektek keretében átcsoportosítanak a Rudolf Kert befejezése céljából. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.