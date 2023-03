Idén februárban 58 napos volt a szakemberhiány Magyarországon, azaz egy szakember átlagosan ennyi idő múlva tud elkezdeni egy új, számára tipikus nagyságú munkán dolgozni, ha most kap ajánlatkérést. Ez drasztikus, 42 százalékos esés a múlt évi adatokhoz képest.

– Nagyon nagy baj van akkor, ha azonnal kezdeni tud a megrendelés után egy szakember. Akkor ugyanis válságba került az építőipar. Ma egy asztalos a munka felmérése után három-négy hét múlva tud érkezni egy-egy kivitelezésre, nyáron ez az idő hat hétre is kitolódhat

– mesélte egy kecskeméti szakember. Tavaly ez az idő hosszabb volt, mivel rengeteg munkájuk volt, mára ez a megrendelési nyomás csökkent.

Egy gázszerelő azt mondta, hogy munka ma is van bőven, ugyanakkor egy-egy nagyobb munkát akár két hét múlva is be tud vállalni. Ilyen például egy kondenzációs gázkazán telepítése. Kérdésünkre elmondta, hogy ugyan csökkennek az árak az alkatrészboltokban, de akár kétmillió forintot is elérhet tokkal, vonóval egy ilyen megrendelés teljesítése. Majd hozzátette:

nagyon jó ötlet volt az állam részéről a tavalyi 50 százalékos lakásfelújítási támogatás. Ezzel ugyanis a családok beruházási kedve megjött, illetve az építőipari szektor jelentős részben kifehéredett. Mint mondta, meggyőződése, hogy a visszatérítésekkel az állam nem járt rosszul.

Egy festő szakember hírportálunknak hosszabb vállalási időről beszélt. Megjegyezte: ha csak arról van szó, hogy egy ajtót kell lefesteni, akkor beugrik egy hétvégi napon és elvégzi a munkát. Ha azonban egy házat kell kifesteni, akkor nyár közepe előtt ne is hívják, mert van elegendő megrendelése.

Az egyik garázskapu-szerelő vállalkozás szakembere is nyilatkozott megkeresésünkre. Az mondta, hogy távirányítós elektromos kaput legkésőbb nyolc hétre tudnak szállítani. De előfordult olyan is, hogy két hétre is vállaltak teljesítést. Attól függően, hogy az elosztóközpontban éppen milyen külföldi áru volt bent. A Covid-válság előtt átlagosan három-négy hétre tudtak szállítani.

A mesterek egyöntetűen azt nyilatkozták, hogy idén már érezhető némi lassulás az építőiparban.

Válság nincs, de a szaküzletekben már jelentősen csökkent a kereslet, és ez az árak csökkenéséhez vezetett. Ugyanakkor a megrendelések folytatódnak, mivel sokan azokat a pénzeket is elköltik, amelyeket az államtól a felújítások visszatérítéseként megkaptak.

A munkadíjak nem egységesek

A Mapei Kft. felmérése szerint számottevő különbség van Kelet- és Nyugat-Magyarország között a munkadíjak tekintetében. A szakipari munkák átlagos négyzetméterára Budapesten és Pest vármegyében kiugróan magas. Budapesten 9376 forint, Pest vármegyében 9409 forint a munkadíj négyzetméterenként. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a legalacsonyabb a szakipari munkák négyzetméterára, 5448 forint. Vas vármegyében 5869 forint, Bács-Kiskun vármegyében 6359 forint a négyzetméterár. Minél nagyobb munkáról van szó, annál hosszabb a várakozási idő. Az apróbb javítások várakozási ideje átlagosan 46 nap, a kisebb kivitelezéseké és felújításoké 56 nap, a közepes beruházásoké 66, a nagyberuházásoké 71 nap. A legtöbbet idén is generálkivitelezőkre kell várni, átlagosan 75 napot. A kőműves 70, a burkoló 65 napra tud munkát vállalni. A legkevesebb a víz- és gázszerelők vállalási ideje, 27 nap, az épületgépészé 33 nap, a villanyszerelőé 40 nap.