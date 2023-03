Figyelemmel a többnyire időskorú, zömében nehéz anyagi helyzetben lévő emberekre, a gyermeknevelés növekvő kiadásaira, a városvezetés legutóbbi ülésén a díjak szerény mértékű emelésére tett javaslatot hagyta jóvá.

A napirend tárgyalásakor az előterjesztő, Filvig Géza polgármester hangsúlyozta: a képviselők elé terjesztett ár még mindig csak a piaci alapú étkezés közel 50 százaléka. Az önkormányzat folyamatosan erőfeszítéseket tesz azért, ha többletkiadások árán is, a nehéz sorsú emberek ellátását szinten tartsa. A város az idei költségvetésben közel 90 millió forint plusz forrást biztosított erre a célra, így az érintettek ezen kiadásai csak kis mértékben emelkednek.

Például a felnőtt korúak szociális intézményi étkezési térítési díja helyben fogyasztva, vagy elvitel esetén a tavalyi 850 forintról 980 forintra emelkedik adagonként. A kiszállítás költsége viszont az eddigi 280 forint per alkalomról 220 forint per alkalomra csökken.

A polgármester szerint a folyamatosan növekvő bérminimum, az energia - és nyersanyagárak emelkedése is drágítja a szolgáltatást. Ennek ellenére a szociális étkeztetés a tavalyihoz képest 894 forintról csak 1034 forintra módosul. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1500 forint per óráról 1600 forint per órára, és a szolidaritás jegyében a házi gondozás óradíja is csak 100 forinttal emelkedik.

Miután a képviselők a felnőtt korúakról szóló előterjesztést egyhangúan elfogadták, a bölcsődei, óvodai, általános iskolai, és a középiskolai kollégiumi étkeztetési díjak emeléséről döntöttek. Mint elhangzott, a bölcsődei étkeztetés a családok számára ingyenes, az óvodában pedig a szülők jövedelmének önbevallása alapján állapítják meg a térítési díjat. Általános iskolától felfelé viszont a szülőknek jövedelemigazolást kell bemutatniuk.

Ezzel összefüggésben érdekes adatra hívta fel a figyelme a polgármester: jelenleg az óvodába járó 427 gyerekből a szülői önbevallás szerint 391 gyerek után nem fizetnek térítési díjat, így az ezzel járó kiadást az önkormányzat viseli.

Emelkedett a nyersanyagnorma

A képviselők elé tárt költségelemzés alapján a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény vezetője azt kezdeményezte, hogy a gyermek és diákétkeztetésnél a nyersanyagnormát 25 százalékkal emeljék. A szavazásnál ezt a kérést a képviselők elfogadták, és a díjakat úgy állapították meg, hogy április 1-jétől a napközi otthonos óvodai ellátásnál 563 forint, általános iskolai napközinél 600 forint, általános iskolai menzánál 431 forint, középiskolai menzánál 513 forint, kollégiumi ellátásnál 1169 forint a szőlők által fizetendő térítési díj.