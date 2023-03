A Vadaskert már régóta tervezte, hogy alpakákkal gyarapítsa az állatállományt, mely most sikerült. A létesítményben több új állat is született tavasszal, többek között három emu csirke. A Vadaskert külön húsvéti programmal is készül Nagyszombatra, de az ünnep idején végig nyitva tartanak.