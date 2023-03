A kitüntetést Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Novák Katalin köztársasági elnök megbízásából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át a főrabbinak.

Ez a kitüntetés alkalmat nyújt arra, hogy az ember picit megálljon, visszatekintsen és újult erővel, megerősített hittel folytassa szolgálatát – hangsúlyozta a főrabbi.

Dr. Róna Tamás 25 éve került Kecskemétre, egészen fiatalon, mindössze huszonkét évesen a mély vízben találta magát. A kecskeméti közösség ekkor keresett tanítót. Dr. Róna Tamás rabbinövendékként hozta meg élete első komoly áldozatát, amikor is addigi életét, barátait hátrahagyva Kecskemétre érkezett.

– Életem első nagy döntése volt ez – vallotta be a főrabbi, aki ma már nem csupán a kecskeméti közösség tanítója, hanem főrabbiként Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Csongrád és Heves vármegye közösségeit is vezeti.

Szolgálatai miatt előfordul, hogy több ezer kilométert utazik havonta. Óriási területen végzi szolgálatát, s mindeközben komoly kutatómunkát végez, foglalkozik vallástudománnyal, oktatással, könyvírással és harcművészetekkel is.

Felesége és két gyermeke mindenben támogatják. A családom a legfőbb támaszom – hangsúlyozta az alföldi régió vezető rabbija.

Dr. Róna Tamás szerint az életünk olyan, mint egy gyümölcsös kert, melyet ápolni és gondozni kell.

– A héber „párdész” kifejezés, azaz gyümölcsöskert az életünk – amit elhívással és szolgálattal töltünk – mondta a főrabbi. Hozzátette: a kert gazdagságának, színességének a fenntartása a legfontosabb, s ahogyan a kertben gyönyörködhet az ember, úgy az ember munkájában gyönyörködhet a teremtett világ is.

A főrabbi azt is elmondta, hogy ahhoz, hogy megismerjük ezt a gyümölcsligetet – az életünket – nagyon sok utat kell bejárnunk. Mint mondta, ezeket az utakat, ha van módunk jó kedvvel, jó érzésekkel, életvidámsággal járjuk be. Ezt próbálja tenni ő is.

– Az életemben kiemelt fontosságú a keresztény-zsidó párbeszéd – emelte ki a főrabbi. Hozzátette, hogy 25 éve foglalkozik a párbeszéddel. Hiszen mint mondta, a mai zűrzavaros világban ezek az értékek tartanak meg bennünket.