KNP 16 perce

A rákosi viperát népszerűsítették Kunadacson

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság is nagy hangsúlyt fektet az óvodás és iskolás korú gyermekek szemléletformálására. Legutóbb a Kunadacsi Igazgyöngy Óvodában, valamint a Ménteleki és a Kunpeszéri Általános Iskolában mutatták be a rákosi viperát és a védelmét célzó programot – számolt be honlapján a nemzeti park.

Tapodi Kálmán Tapodi Kálmán

Rákosi vipera Forrás: KNP

– A viperát és más őshonos kétéltűeket és hüllőket formázó, egyedileg készített bábokkal interaktívvá varázsolt foglalkozások kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek e fokozottan védett hüllővel és életmódjával. Azt is megtudhatták, hogy milyen élőlények szerepelnek a vipera étlapján, mely állatok vadásznak e ritka kígyóra, valamint hogy miért is fontos az élőhelyeinek megőrzése. A rendhagyó, rákosi vipera tematikájú tanórák nagyon népszerűek a gyerekek körében, így 2022-ben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 10 helyszínen összesen 24 foglalkozást tartottunk. Idén is tervezzük, hogy ellátogatunk a működési területünkön lévő oktatási intézményekbe, ahol a rákosi viperát bemutató vándorkiállítással, valamint a már jól bevált, rendhagyó foglalkozásokon keresztül visszük közelebb hazánk fokozottan védett kígyófaját a gyerekekhez és pedagógusaikhoz. Ménteleki Általános Iskola

Fotós: Gere Hedvig Amennyiben bárki szeretné, ha intézményükbe is ellátogatnának, akkor ezen az elérhetőségen lehet egyeztetni velünk időpontot: [email protected] – számolt be a knp.hu oldalon Schneider Viktor, a „Rákosi Vipera Védelmi LIFE-Program” kommunikációs menedzsere. Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda

Fotós: Juraszikné Lakos Mónika

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!