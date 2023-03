Ferenczy Noémi-díjat vett át a nemzeti ünnep alkalmából Vinczellér Zsolt kecskeméti építész, belsőépítész tervező művész a Pesti Vigadó Dísztermében Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkártól.

Egy hatvan négyzetméteres, cserépfedésű családi ház tetőszerkezete gyulladt ki Nagykőrösön, a Tárogató utcában. A munkálatok közben egy gázpalackot hoztak ki az épületből, amelynek beszakadt a teteje.

Ha keresztül utazik valaki autóval Kecelen, akkor azt tapasztalhatja, hogy egy átlagos kiskunsági településen hajt keresztül. Ha azonban időt szánunk a város megismerésére, feltárul Kecel sokszínű arca. Ezt a sokszínűséget tükrözi Varga Eszter fotográfus Keceli mozaikok - Apró, közeli részletek és távoli panorámák a teljesség igénye nélkül című kiállítása, melyet pénteken nyitottak meg a helyi művelődési házban.

Magyar idő szerint péntek este 21 óra 8 perckor a Magyar Meteoritikiai Társaság bajai és fülöpszállási állomásán egy nagyon fényes, háromszor is robbanó zöldes színű tűzgömböt fotóztak Magyarország felett.

Január 13-án pénteken hajnalban örökre megváltozott Baumann Péter családjának élete. A fiatal, mindössze 29 éves rendőrt egy ámokfutó ölte meg Újbudán. Péter a kollégáival próbálta megfékezni a dühöngő férfit, amikor az halálra szúrta Pétert. Az édesanyja először szólalt meg a tragédia óta.

Oldalával az árokba borult egy kisbusz az 52-es főút 20-as kilométerszelvényénél, Fülöpháza térségében. A baleset következtében a hét utas egyike a járműbe szorult. A balesetben heten megsérültek.

Temesváron vettek részt a XVI. Balassi Kupán a bajai szablyavívók, ahol remekül szerepeltek. A szablyavívó megmérettetésre Győrből, Debrecenből, Bajáról és Erdélyből érkeztek versenyzők. Összesen 95 szablyavívó indult kiscsikó, nagycsikó, kese, menyét és öskü kategóriában. A bajai csapat egy ezüst, egy bronz és két különdíjat szerzett.

Tavaly már a Twitter-re is visszaengedték, most pedig a Facebookra és a YouTube-ra is visszatérhet a 2024-es elnökjelöltségét már bejelentő politikus. Trump egyúttal meglepő bejelentést tett egy másik közösségi platformon.

Már többször eltiltották közlekedési szabálysértések miatt a vezetéstől azt a 22 éves nyírségi férfit, aki még 2021. július 24-én vezetői engedély nélkül autózva okozott balesetet Nyírbátorban. A férfi részegen vezetett, mellette a testvére, míg a hátsó ülésen egy kiskorú ismerőse utazott.

Az 53-as főúton, Kiskunhalason a déli városkapu közelében vasárnap délelőtt hajtott árokba egy lengyel rendszámú Opel személyautó, mint utóbb kiderült, egy embercsempész és nyolc migráns ült az autóban, a rendőrök kilométereken át követték őket.