Tűz keletkezett egy könnyűszerkezetes, száztíz négyzetméteres lakóházban, Baján, a III. körzet tanyán csütörtökön délelőtt. A tűzesethez a bajai, a nagybaracskai és a véméndi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik öt vízsugárral oltották el a lángokat.

Sikeres kormányablak-ügyintézői vizsgát tett kormánytisztviselőket köszöntöttek csütörtökön Kecskeméten, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal épületében. Az okleveleket a dolgozók dr. György Istvántól, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárától, valamint Kovács Ernőtől, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal főispánjától vehették át.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség zsarolás miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki a szakítást követően volt élettársától veréssel fenyegetve pénzt követelt, mivel szerinte a nő a kapcsolatuk alatt érdemtelenül spórolta össze egy lakás árát.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága sajtófelelőse Zsikla Ottó alezredes a gépjárműadóról szóló értesítésekről és határozatokról beszélt a Gong rádió Mai téma című műsorában a napokban.

Súlyosan károsítja az egészséget az a hamis „manórúd”, amelyet egy bűnözői csoport próbált piacra dobni Bács-Kiskunban is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megakadályozta a mérgező hamisítványok illegális kereskedelmét.

Ismét nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amely arról tanúskodik, hogy 500 ezer forint lehetett a tarifa, amiért fölvetethette valaki gyermekét a belvárosi középiskolába.

Újabb részletek derültek ki a nagymányoki tragédiáról. Egy 60 éves nő életét vesztette kedd reggel, amikor egy mozgó buszról szállt le. A nő elvesztette az egyensúlyát, így esett le a buszról, beütötte a fejét az útpadkába.

Az energiaellátás kérdését nem szabad politikai vagy ideológiai szempontból megközelíteni, nagyobb esély lenne a kihívások megoldására, ha a nemzetközi közösség azokra a fizikai valóságukban tekintene; Magyarország ezért kiáll amellett, hogy legalább az energiapolitika területén két lábbal kell állni a Földön – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Zágrábban.

Pár évtizeddel ezelőtt még a kipusztulás fenyegette a hódokat Európában, végül sikerült megmenteni őket. Talán túl jól sikerült a mentés, mert ma már sokan úgy vélekednek, hogy ezek a védett állatok – mivel fákat döntenek ki, töltéseket fúrnak meg – komoly károkat okoznak országszerte. A következő podcast adásunkban a hódok jelenlegi helyzetéről tájékoztat Barkúti Balázs gemencológus, akivel a bajai Nagy-Pandúr-szigetre látogattunk.

Két kecskeméti diák is bekerült a <19 Formáld a világod! Szabadfogású Számítógép Verseny legjobbjai közé. A Bányai Júlia Gimnáziumból Forgó Olivér és a Bolyai János Gimnáziumból Kovács János tehetségére már korábban is felfigyeltek rangos megmérettetéseken, ezúttal is kimagaslott nem mindennapi képességük.

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév tiszteletére rendeztek diáktalálkozót csütörtökön Kiskunfélegyházán a Bács-Kiskun vármegyei középiskolások részére.