A kaptárlevegőre építve a legújabb trend szerint méhes házakat építenek, amiben méhkaptárak vannak. A röpnyílás az oldalába van fúrva és kifelé vezet, az épületen belül nincsenek méhek. Amikor megemelik a kaptár tetejét, a rostaszöveten kiáramlik a levegő. Európa-szerte vannak hasonló méhes házak, ahol az emberek hosszú órákat töltenek el. Mint megtudtuk, a légzőszervi megbetegedésekre nagyon jó hatással van a méhes házban beszívott levegő. A szakember hozzátette, hogy a méhviasz gyertyának is hasonló jó hatása van a légzőszervi megbetegedésekre, a gyertya gőze, ha egy kisebb szobában meggyújtják, pozitív hatással van az asztmás betegekre.

– Egy vevőtől tudtam meg, hogy a napraforgóméz jó hatással van a férfiakra. Később már a szegedi tudósok is leírták, hogy a rákos kisgyerekek étrendjébe napraforgómézet tettek és javulást érzékeltek. Később olvastam arról, hogy a napraforgó nagyon sokfél szintetikus gyógyszer alapanyaga. Ma már egyre többen vélik úgy, hogy a napraforgóméz a prosztatára is jó hatással van. Azóta javaslom az idős férfi vásárlóimnak. A visszajelzések is jók ezzel kapcsolatban – sorolta Harti Imre.

A méhész szerint nem lehet különbséget tenni, hogy melyik a legjobb méz, de ha betegség leküzdéséről van szó, akkor nem mindegy, hogy milyen mézet választunk. Erre évszázados klinikai tapasztalatok vannak, tőlünk nyugatra is, keletre is klinikákon vizsgálják a mézet és próbálják különböző gyógyszerek mellett használni.

– Az orvosi kezelést érdemes kiegészíteni a méz fogyasztásával. Szív- és érrendszeri betegség esetén a szelídgesztenyemézet szokták javasolni, a köhögésre, megfázásos betegségekre az akác- és a hársfaméz a jó. Ha valakinek sok a sava, annak a repcemézet javaslom. Nálunk az akácméz a sláger

–tette hozzá a méhész.

A méhész szakembertől további érdekességként azt is megtudtuk, hogy nyugati klinikákon az enyhe cukorbetegek részére javasolják a napi két-három evőkanál akácméz elfogyasztását. Az akácméz több gyümölcscukrot tartalmaz, és a májba kerül elfogyasztás után, ahonnan fokozatosan szabadul fel. A propoliszt gombaölő, vírusölő és baktériumölő hatása miatt kúraszerűen érdemes fogyasztani.

Bajai vonatkozása is van az apiterápiás gyógyításnak, mint azt Harti Imrétől megtudtuk: dr. Beck Bódog Félix, aki képzett orvos volt, és Amerikába kivándorolt, New-Yorkban a felső tízezer orvosaként apiterápiával gyógyította az embereket. Egy magyar származású, de Kanadában élő magyar megalapította a Dr. Beck Bódog Félix-díjat, amit idén Törökország first lady-je, Erdogan neje kapott meg.