Az Év Mentes Séfje megmérettetésen a profi és amatőr kategóriában induló versenyzők adott alternatív alapanyagokból készítettek fogásokat, a különböző ételek és desszertek mindegyike glutén-, cukor-, tejmentes és vegán volt, az alkotás igazi kreatív élmény volt a számukra.

Az idei verseny abban különbözött a korábbiaktól, hogy az eddig online rendezett selejtezők – saját receptek felhasználásával – is élesben folytak, melynek a METRO Gasztroakadémia adott otthont Budaörsön és a Csak a Mentes magazin szervezett.

Az elkészült ételeket profi szakemberekből álló zsűri pontozta: Varga István nyersvegán séf, gasztrofilozófus, Tanács Attila mesterszakács, Stőhr Gréta vegán séf, író, Blendea Károly séf, Garami Gábor rádiós műsorvezető, zenész, Vágó Piros rádiós műsorvezető, gasztrokalandor, Ádám Csaba séf és Gálicz István séf.

Az amatőr kategóriában a kiskunhalasi Sasinszki Szilvia végzett az első helyen. Egy padlizsánschnitzelt készített herby kuszkusszal, tahini szósszal és fehérrépapürével, valamint Fekete-erdő tortát vegán verzióban. A győztes egy évig viselheti a címet.

Sasinszki Szilvia 2014 nyarán kezdett el menetesen főzni. – A fiamról akkor derült ki, hogy cukorbeteg és akkor tértünk át a diabetikus étkezésre. Később saját pajzsmirigy betegségem miatt vált szükségessé a gluténmentes és laktózmentes étkezés és ehhez párosult, hogy később a húsmentes étkezést kipróbáltam, most már több mint egy éve – mondta el lapunknak Sasinszki Szilvia, aki az alapokat úgy tanulta meg, hogy elvégzett egy táplálkozástanácsadás tanfolyamot. Emellett egészségügyi informatikus végzettsége van, így egészségügyi ismeretekkel is rendelkezik, valamint rengeteget olvasott a témában különböző fórumokon, könyveket és bloggerek oldalain. A cukormentes és szénhidrátcsökkentett étkezésre viszonylag gyorsan, néhány hónap alatt sikerült átállniuk, az ételek finomítása, hogy minél jobb legyen, egy-két évig eltartott. – Hogy a hús és a glutén mentesség is teljesüljön, az folyamatos a mai napig – tette hozzá.

A profiknál Zsolnay Gergely lett az első. „Ember és Univerzum” – fenntarthatóság egy tányéron fantázianevű ételével és mentás-avokádós bavaroise krémjével, gluténmentes piskótaágyon, olajos magtészta alatt, almacukor-karamellel a tetején desszertjével győzte meg a zsűrit.

Az Év Mentes Séfje verseny célja, hogy felhívják a figyelmet az allergénmentes, egészséges táplálkozás fontosságára, valamint bemutassák, hogy allergénmentesen is lehet finoman és változatosan étkezni. A kezdeményezést 2018-ban az az igény hívta életre, hogy a magas gasztronómiai igényességgel készített cukor-, laktóz-, tojás-, és gluténmentes ételek egyenrangú elbírálásban részesüljenek.

A mentes étrendet követők speciális igényeik miatt ugyan kiszorulnak számos étterem vendégköréből, ám a szakemberek szerint egyre inkább érzékelhető a tendencia, hogy a mentes alternatívát is kínáló vendéglátóhelyek üzletileg fenntarthatóbbak, és új vendégekre tesznek szert. Az Év Mentes Séfje elismerés ezért különleges rangot jelent, mely az adott étterem jövőbe mutató ambícióiról is tanúskodik.