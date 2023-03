A kiskőrösi Rónaszéki Fürdő szerves része a város rekreációs és sportcentrumának. Jó három évtizede minősítették át gyógyvízzé. Ma a gyógyulni kívánók mellett sportolók is használják az intézményt. A fürdővendégek száma: 118 116 fő volt tavaly, amelyben benne vannak a kistérségi úszásoktatás és a Kiskőrösi Vizisport Alapítvány által szervezett úszóedzések belépési adatai is. A fürdővendégek számát bővíti az Imperial Hotelen keresztül érkezett, valamint a kemping szállásdíj megfizetésével belépési jogot nyert vendégek is. Ez derül ki a létesítményt fenntartó kiskőrösi Kőrösszolg Nonprofit Kft. beszámolójából, amelyet a minap tárgyaltak meg a városatyák. Évtizedekkel ezelőtt csaknem 1000 méter mélyről gyógyvíz tört a felszínre, amelyről megállapították, hogy az 54 Celsius-fokos víz kiváló összetételű hévíz. Alkalmas reumás, mozgásszervi, degeneratív és nőgyógyászati megbetegedések eredményes gyógyítására. Tudományos vizsgálatok megállapításai szerint olyan vegyi összetételű, amely nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. A csúcs időszakban nyolc medence három szauna és egy gőzkabin várja a pihenőket.

Napjainkban a fürdő termálvize miatt nem csak magyar vendégek, hanem számos külföldi (német, cseh, holland, osztrák) zömében nyugdíjas kempingező látogatja tavasszal és ősszel a kempinget, akiknek külföldi orvosok javasolják a gyógyvíz kiváló hatását.

A fürdő és a kemping összes bevétele 238 610 forint. A belföldi vendégek száma 2 669 fő volt, akik 6 996 éjt töltöttek a kempingben. A külföldi vendégek száma: 608 fő volt, akik 5.396 éjszakát töltöttek Kiskőrösön. A legtöbben a németek voltak, akik 3 977 éjszakát töltöttek a fürdő szomszédságában. Őket követték a hollandok a csehek és végül osztrákok következnek. A fürdő kiadása 215 7 ,millió forint volt tavaly.