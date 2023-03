Siker 5 perce

A két kecskeméti diák pályamunkája is bekerült a számítógépverseny legjobbjai közé

Két kecskeméti diák is bekerült a <19 Formáld a világod! Szabadfogású Számítógép Verseny legjobbjai közé. A Bányai Júlia Gimnáziumból Forgó Olivér és a Bolyai János Gimnáziumból Kovács János tehetségére már korábban is felfigyeltek rangos megmérettetéseken, ezúttal is kimagaslott nem mindennapi képességük.

A képen balról-jobbra: Forgó Olivér és Kovács János tehetségét már több alkalommal díjazták Fotós: Beküldött fotók

A C3 Alapítvány idén 20. alkalommal meghirdetett <19 Formáld a világod! Szabadfogású Számítógép Verseny felhívására beérkezett mintegy 300 alkotás közül szakmai zsűri választotta ki a 12 nyertes pályaművet. A verseny lényege a formálás szabadsága volt, melyet az alkotók kreativitásának sokszínűsége is bizonyított. A 19 éven aluli fiatalok alkotásai között a zsűri láthatott stop-motion animációt, okoseszközöket és számítógépes játék dallamaiból kreált zeneművet egyaránt. Idén is bármilyen informatikai megoldással lehetett pályázni. A díjazott munkákban nem a használt technológia bonyolultságát vagy fejlettségét, hanem az újszerű ötletet, kreativitást díjazta a zsűri. Kecskemétről két diák is bekerült a legjobb 12 közé. A Bolyai János Gimnáziumból Kovács Jánosnak három beküldött pályamunkáját is értékelték. A zsűri kifejtésében olvasható: a billentyűzetkiosztás, a gyorsíró program és a Matekit pályamunkában van egy nagyon fontos közös pont: mindhárom fejlesztés valós problémát szeretne megoldani, illetve szeretne segíteni jobbnak, hatékonyabbnak lenni. A három pályamunkából egy mégis kiemelkedik a többi közül. A gépelés optimalizálására tett kutatása minden fontos kritériumot lefed és korát meghazudtoló alapossággal járta körbe a témát. Új billentyűzet kiosztásával a nemcsak gyorsabb gépelést teszi lehetővé, hanem szem előtt tartotta a kényelmet, illetve az ismétlődő megerőltetés okozta sérülés elkerülését is. A Bányai Júlia Gimnáziumból Forgó Olivér infrahárfáját díjazták. A zsűri értékelésében leírta: az infrahárfa korunk technológiai összetettségére egy naprakész példát mutat. Hogyan is nézhetne ki egy kortárs hangszer másképp, mint elektronika és programozás által vezérelhetővé tett infrafény segítségével megszólítható hangok sokaságaként? A koncepciót külön dicséret illeti a szerző által is említett továbbfejlesztési lehetőségekért és szándékért. Forgó Olivér infrahárfája közben egy másik versenyen is remekelt. Tokajban a közelmúltban rendezték meg a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájának (TUDOK) Kárpát-medencei regionális döntőjét a műszaki és természettudományi szekcióban. A nagy presztízsű versenyen középiskolás diákok mutathatták be kutatási projektjeiket a szakmai zsűrinek és a közönségnek. A kétnapos versenyen összesen 32 kutatási előadás hangzott el. A Bányait képviselve két diák mutatta be kutatási projektjét. Forgó Olivér (10. a) megépített infrahárfájának műszaki hátterét ismertette, míg Kovács-Bánhalmi Hédi Zita (10. a) projektjében a mesterséges intelligencia lehetőségeit vizsgálta a szóasszociációs játékokban. A zsűri döntése alapján Kovács-Bánhalmi Hédi Zita a Kárpát-medencei döntőbe jutott, ahol ismét bemutathatja eredményeit.

