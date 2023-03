A megnyitó további részében Kriskóné Dávid Mária beszélgetett a kiállítóval, Jókainé Gombosi Beatrix népi iparművésszel. A tahitótfalun élő alkotóművész gyerekkora óta érdeklődött a népművészet iránt, a tojásírással 16 évesen ismerkedett meg. Nem sokkal később – szakirodalomból szerzett tudás után – egy erdélyi, gyimesi úton vett részt, ahol gyakorlatban is részese lehetett a gyimesi tojásírásnak. Ez az út nagyon nagy hatással volt további munkásságára.

A most látható tárlatról részletesen is szólt. Négy kompozíció készült a Húsvét jegyében. Az elsőn egy húsvéti asztal látható, piros tojásokkal. A piros szín a megváltást, a feltámadást idézi meg. Kiemelte: a hagyomány szerint az ünnepi asztalon helyet kapott a kalács, a só és a barka is. Egykoron a nők főtt tojást díszítettek, melyet Húsvétkor a család együtt fogyasztott el. A tojás – akárcsak mint karácsonykor az alma – az összetartást, az egészséget szimbolizálta.

A kiállítás második része a tojásfestéshez alkalmazott festő növényeket mutatja be. Jókainé örömét fejezte ki, hogy a tárlat megnyitóján személyesen is részt vett Szelesné Kása Ilona lakiteleki öko művésztanár, aki nagy ismerője a tojásfestő növényeknek.

A harmadik részben a húsvéti ünnepkör népszokásai ismerhetők meg, köztük a komatál és a locsolkodás. A negyedik standon a különböző tájegységek szimbólumait mutatják be.

A beszélgetés során Jókainé Beatrix elárulta, a szívéhez legközelebb a gyimesi motívumok állnak. Az alkotói munka mellett azonban oktatja is a tojásírást. A kiállításon saját alkotásai mellett nyolc tanítványának munkái is láthatók. Kiállítók: Bene Vivien, Berkovics Emőke, Dobson Zsófia, Jókai Anna, Jókainé Gombosi Beatrix, Mesterfalvi Kamilla, Soós Melitta, Szabóné Mátis Brigitta és Urbán Anna.

A megnyitót követően Jókainé Gombosi Beatrix kétórás tojásírás foglalkozást tartott, melyen gyerekek és felnőttek egyaránt részt vettek.