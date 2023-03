Az ökocsoport tagjai a központi idegrendszer sérüléseiből adódó fogyatékkal élő gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó Konduktív Óvoda és Kollégium külső környezetének rendbetételében is segítettek. A diákok a közösségi szolgálat keretben faleveleket gereblyéztek, virágokat ültettek és elvégeztek minden olyan feladatot, ami ilyenkor, a tavaszi munkálatok során szükséges – részletezte a tanárnő, aki elmondta azt is, hogy szeretnének hosszú távon is együttműködni a konduktív intézménnyel.

– Szerencsére eddig minden évben kapott segítséget az óvoda az udvar rendbetételéhez, legfőképp a szülők, akik évek óta segítik és szépítgetik a környezetet, de vannak támogatói is az intézménynek – mondta el Halla Zoltánné, a Konduktív Óvoda és Kollégium igazgatója.

Idén az udvaron elültetett virágok vásárlásához a Vári szakiskola pedagógusai és más magánszemélyek anyagilag is hozzájárultak, valamint a Halasi Városgazda Zrt. segítséget nyújtott.